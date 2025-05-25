آباء: مع أطفالنا نشعر بأن الحياة لها معنى

كشفت دراسة شملت 30 دولة أن الآباء يشعرون في كثير من الأحيان بأن حياتهم لها معنى، وليس بالضرورة مع شعورهم بالرضا.

وقال الباحث المشارك في إعداد الدراسة، أنسجار هوده، من جامعة كولونيا: «الأشخاص الذين لديهم أطفال لا يعيشون تلقائياً حياة أكثر رضاً، بل إنهم أحياناً يكونون أقل رضاً، ولكن في كثير من الأحيان لديهم شعور بأن حياتهم ذات معنى وقيمة».

وبحسب الدراسة التي نشرتها دورية «جورنال أوف ماريدج أند فاميلي»، فإن حقيقة أن الأشخاص الذين لديهم أطفال أقل رضاً عن حياتهم في المتوسط ​​من الأشخاص الذين ليس لديهم أطفال تنطبق على النساء أكثر من الرجال.

وأوضحت الدراسة أن هذا ينطبق بشكل خاص على الأمهات العازبات، أو مازلن صغيرات للغاية في السن، أو لا يمتلكن مؤهلات تعليمية عالية، أو يعشن في بلد يعاني ضعف توفير خدمات رعاية للأطفال.