سويسرا: الأبقار تنتقل بين الجبال بالطائرات .. (شاهد الفيديو)

وثق مقطع فيديو مشهدًا غير مألوف لنقل مجموعة من الأبقار العالقة في قرية سويسرية بسبب خطر الانهيار الصخري إلى مكان آمن بواسطة طائرة هليكوبتر.

وكانت السلطات السويسرية قد أمرت بإخلاء قرية بلاتن الجبلية في وادي لويتشينتال جنوب البلاد، بسبب خطر الانهيار الصخري الناجم عن التضاريس غير المستقرة فوق القرية، وبالفعل، تم إجلاء نحو 300 شخص و52 بقرة من القرية.

وتم إخلاء بعض الأبقار سيرًا على الأقدام عبر الطرق الجبلية، لكن بعض الأبقار كان لا بد من نقلها جوًا إلى خارج القرية بواسطة طائرة هليكوبتر.

وحسب ما نقلت "وكالة سرايا الإخبارية" قالت السلطات إنها لا تعرف حتى الآن متى سيتمكن السكان من العودة إلى منازلهم.