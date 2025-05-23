جريمة بشعة تهز فرنسا .. فرّان بيتزا يطبخ جثة ضحيته مع الخضراوات

أثارت قضية مروعة الجدل في المجتمع الفرنسي في الفترة الماضية، بعد أن كشفت السلطات أن طباخاً وصاحب مطعم بيتزا، ارتكب جريمة قتل بحق رجل ستيني، ولم يكتفي بذلك وإنما قام بتقطيع جثة ضحيته وطهو أجزاء منها مع الخضروات في محاولة لإخفاء الجريمة.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن المتهم فيليب شنايدر (69 عامًا)، وشريكته ناتالي كابوباسي (45 عامًا)، يواجهان تهمة قتل جورج ميشلر، وهو رجل ستيني اختفى في عام 2023، وكان يعيش في منزل منعزل داخل إحدى الغابات قرب قرية "براسك" جنوب فرنسا.

وقال شنايدر للمحققين إنه وشريكته اقتحما منزل ميشلر، بهدف السرقة آنذاك، وقيّداه ووضعا شريطًا لاصقًا على فمه، وعند عودتهما بعد تفتيش المنزل، وجداه قد فارق الحياة اختناقًا.

وبحسب التحقيقات، اعترف شنايدر بأنه لجأ إلى تقطيع الجثة وحرق الرأس واليدين والقدمين، ثم طهو أجزاء من الجسد مع الخضروات، لإخفاء معالم الجريمة والتغطية على رائحة الجثة.

كما استعان بشاب يعمل حفار قبور، يبلغ من العمر 25 عامًا، وطلب منه طهو "اللحم حتى يسقط عن العظم"، وأن يخبر من يسأله أن "هذا طعام للكلب"، بحسب ما نُقل عن شهادة هذا الشاب في المحكمة.

الغريب أن اختفاء ميشلر لم يُكتشف فورًا، إذ أبلغت ابنته السلطات بعد أن قالت شريكة والدها السابقة إنها لم تتمكن من التواصل معه، ولاحظ الجيران بدورهم غيابه غير المعتاد.

ولاحقًا، تلقت ابنته رسالة نصية غريبة من رقم والدها تقول: "مرحبًا.. أنا ذاهب إلى بريطانيا مع صديقي لأستمتع بالهواء وأستكشف المكان.. أراكم عند عودتي"، لكن الابنة أكدت للشرطة أن والدها نادرًا ما يستخدم الرسائل النصية، ما زاد من شكوكها.

وبعد فترة، تمكّنت الشرطة من تحديد مكان شنايدر وشريكته وهما يقودان شاحنة تعود لميشلر، وحاول المتهمان الادعاء بأن الضحية أعارهما المركبة، لكن آثار الدماء والأشلاء في الصندوق الخلفي فضحت الحقيقة.

وأكّد المحققون أن أجزاء الجثة كانت متناثرة في أماكن عدة، بعضها داخل السيارة، وبعضها الآخر تم التخلص منه في الغابة.

وأقرّ فيليب شنايدر لاحقًا بكل التهم الموجهة إليه، وأوضح محاميه أن موكله كان يعاني من إدمان الكحول والمخدرات في تلك الفترة، وهو ما دفعه لتنفيذ السرقة.