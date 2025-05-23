هل يمكن أن تسافر وقوفا في الطائرة؟

يخطط بعض شركات الطيران منخفضة التكلفة لإطلاق "مقاعد الوقوف فقط" رسمياً في عام 2026 بعد اجتياز تقييمات السلامة، وذلك عبر مقاعد مبطنة تشبه مقاعد الدراجات، تسمح للركاب بالانحناء بزاوية دون الجلوس تماماً، مما يتيح زيادة سعة الركاب بنسبة 20% على الرحلات القصيرة التي لا تتجاوز ساعتين.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد طورت هذه المقاعد شركة أفيونتيريروس الإيطالية، التي ابتكرت "سكاي رايدر" كمقعد عالي الكثافة يهدف إلى زيادة عدد الركاب في الطائرة وتقليل أسعار التذاكر، فيما يشمل التصميم دعماً للظهر ومساند للذراعين، ولكنه لا يزال يتوافق مع معايير السلامة.



وتسعى الشركات من خلال هذه الفكرة إلى جعل السفر الجوي أقل تكلفة ويسهل الوصول إليه، مما قد يغير شكل تجربة السفر الجوي في المستقبل، حيث يصبح السفر أشبه بركوب حافلة مزدحمة.