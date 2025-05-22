مقيمان في دبي يسجلان أكبر خسارة وزن في «تحدي رأس الخيمة»

فاز أمريث راج (الهند - 31 عاماً)، المقيم في دبي، بلقب بطل الرجال في «تحدي رأس الخيمة الأكبر لخسارة الوزن 2025»، بعد خسارته 45.7 كغم، فيما حصدت سبين غاتاي محمد يعقوب (باكستان - 42 عاماً)، المقيمة أيضاً في دبي، بلقب بطلة السيدات بعد فقدان 25 كغم.

ونظم مستشفى رأس الخيمة حفلاً للإعلان عن الفائزين في النسخة الخامسة من «تحدي رأس الخيمة الأكبر لخسارة الوزن 2025»، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث أقيم الحفل في مقر المستشفى، بحضور عدد من مسؤولي القطاع الصحي والرعاة.

وسجلت نسخة هذا العام مشاركة قياسية بلغت 24 ألفاً و289 مشاركاً من مختلف أنحاء الدولة، واستحوذت إمارة رأس الخيمة على 49% من إجمالي المشاركات.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، الدكتور رضا صديقي، إن «(تحدي رأس الخيمة الأكبر لخسارة الوزن) يشهد تطوراً ملحوظاً، ليس من حيث عدد المشاركين فحسب، بل من حيث الأثر الاجتماعي المتنامي، والمشاركة القياسية هذا العام».

. أمريث راج فقد 45.7 كيلوغراماً.. وسبين يعقوب 25.