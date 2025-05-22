«زنبقة الصحراء» وشقيقتها

تم اختيار النباتات المزروعة في حديقة برج خليفة بعناية شديدة، لتشكل مشاهد جمالية مميزة، مثل زهرة «هيمنوكاليس» (زنبقة الصحراء) المعروفة بقوتها وثباتها أمام الرياح، والتي استوحي منها تصميم البرج الأطول في العالم، أيقونة الهندسة المعمارية، وتنمو في حديقة البرج الأنواع النباتية والأزهار التي تتكامل في جمالها، وتتعاون مع شقيقتها «زنبقة الصحراء» لخلق مشهد ساحر يستقطب عشرات الآلاف من الزوّار.