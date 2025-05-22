بدء تقييم الأعمال المشاركة في جائزة غانم غباش

أعلن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات بدء أعمال التقييم للدورة الحالية من «جائزة غانم غباش للقصة القصيرة» في دورتها الـ16 من عام 2025، وذلك في فرعَي القصة القصيرة والمجموعة القصصية، حيث باشرت لجان التحكيم المتخصصة عملها في دراسة الأعمال المشاركة، وفق معايير دقيقة تراعي الأصالة والجودة الفنية والابتكار في الطرح، وكان باب التقدم للترشح للجائزة قد أُغلق في 23 من أبريل الماضي، وسط إقبال كبير من الكتّاب والموهوبين والمهتمين بكتابة القصة القصيرة، وشملت الجائزة في دورتها الجديدة بجانب القصة، فئة «المجموعة القصصية».