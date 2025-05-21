توقيف مهرب مخدرات لايخطر على بال

أوقف حراس أحد السجون في كوستاريكا مهرّبا غير عادي، بعدما دخلت قطة السجن ليلا محمّلة بمخدرات مربوطة بجسمها.

وكانت القطة تحمل 235 غراما من الماريجوانا و67 غراما من الكوكايين في كيسين مثبّتين بشريط لاصق.

وأعلنت وزارة العدل أنه تم القبض على القطة "بالجرم المشهود" عندما تسلقت السياج المحيط بالسجن الواقع في كانتون بوكوتشي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة حارسا يتسلق سياجا للإمساك بالقطة ذات اللونين الأسود والأبيض، قبل أن يلاعب الحيوان الهزيل، بينما تولى الشرطيون إزالة المخدرات بعناية.

وقالت الوزارة إنه "بفضل التدخل السريع (من الحراس)،أمسك بالقطة وأزيلت الطرود، وبالتالي منعت من الوصول" إلى السجناء. وسُلمت القطة إلى جمعية متخصصة في رعاية الحيوانات.



وقالت الشرطة أنه تمت مصادرة المخدرات وتسليم القطة إلى الهيئة الوطنية لصحة الحيوان لإجراء تقييم صحي لها. ويستخدم تجار المخدرات الحيوانات الأليفة كالقطط والطيور كالحمام لنقل المخدرات والأموال إلى خارج وداخل السجن عبر استدراجها وتدريبها على سلوك طرق محددة فقط.