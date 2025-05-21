دينزل واشنطن يشتبك على السجادة الحمراء

اشتبك الممثل الأميركي الشهير، دينزل واشنطن، مع مصور على السجادة الحمراء في مهرجان «كان» السينمائي الدولي، قبيل حصوله المفاجئ على جائزة السعفة الذهبية الفخرية. وحضر واشنطن (70 عاماً) العرض الأول لفيلمه «أعلى 2 أدنى»، أول من أمس، في «كان».

ويقوم واشنطن بالدور الرئيس في فيلم الإثارة للمخرج الأميركي سبايك لي.

وبحسب صور تلفزيونية، أمسك المصور بذراع واشنطن على السجادة الحمراء للحصول على انتباهه، ثم اقترب واشنطن من الرجل رافعاً إصبع السبابة وقال مراراً «توقف»، وبينما كان واشنطن يحاول المغادرة، أمسك المصور بذراعه مرة أخرى، وطلب منه واشنطن مرة أخرى التوقف، وبعد ذلك تم تكريم واشنطن في قصر المهرجان.