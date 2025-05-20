10.5 ملايين «سعادة».. القرية العالمية تنجز المهمة

بعد موسم حافل بالسعادة والفعاليات والعروض الترفيهية الاستثنائية، أسدلت القرية العالمية، التي تعد من أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، أول من أمس، الستار على موسمها الـ29 الذي حققت خلاله إنجازاً فريداً ورقماً قياسياً جديداً باستقبالها 10.5 ملايين زائر، واستناداً إلى سلسلة طويلة من النجاحات طوال المواسم السابقة، حطم الموسم الـ29 الرقم القياسي الذي سُجّل خلال العام الماضي، وبلغ 10 ملايين زائر، لتواصل القرية العالمية ترسيخ مكانتها باعتبارها الوجهة العائلية الأكثر شهرةً وتفضيلاً محلياً وإقليمياً.

وقدّمت القرية العالمية هذا العام موسمها الأكثر تميّزاً وتنوّعاً من حيث العروض الترفيهية حتى الآن، إذ زخرت بروزنامة هي الأضخم من الحفلات الموسيقية والعروض الثقافية والترفيهية، والمتجوّلة في كل ركن من أركانها، ليحظى فيها الضيوف بتجارب غامرة أسرت قلوب الجميع وشجّعتهم على زيارة الوجهة مرات عديدة.