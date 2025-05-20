مجوهرات تنبض بالجمال ومبادرات الخير

من الأشكال المتنوعة، وخيوط الذهب والفضة التي تُستخدم في حِرفة التلي الإماراتية، استُلهِمت مجموعة المجوهرات «قلب كريم»، التي ضمت 20 قطعة، وصُممت بالتعاون بين مجلس «إرثي» للحِرف المعاصرة في الشارقة، ودار المجوهرات البريطانية الفاخرة «أسبري»، ومؤسسة القلب الكبير.

أطلقت مجموعة «قلب كريم» في فندق «ذا تشيدي البيت»، وطُرحت في مزاد خيري خُصص ريعه بالكامل لدعم المبادرات الإنسانية العالمية التي تنفذها «القلب الكبير».

استُلهمت تصاميم المجوهرات من حِرفة التلي، والتي تتطلب حياكتها تقنيات دقيقة تقوم على نسج الحرير والقطن، بخيوط الذهب أو الشرائط المعدنية اللامعة، لتشكيل جدائل غنية بالتفاصيل، وتستخدمها الإماراتيات دائماً في تزيين الملابس والجواهر والمقتنيات التراثية، وتم التعاون مع مجلس «إرثي»، لتجسيد هذه الحِرفة بلمسة معاصرة تحاكي العالمية من دون أن تفقد روحها الأصيلة، ما يسهم في تمكين الحِرفيات الإماراتيات، ويدعم حضور المهن اليدوية المحلية على الساحة العالمية للمجوهرات الراقية.

وتتسم المجوهرات التي قُدِمت بتصاميمها المميّزة، إذ تجمع بين حجر الجاديت الملكي العالي النقاء والألماس والياقوت، وغيرها من الأحجار الكريمة، وتم تصميم وصناعة مجموعة «قلب كريم» من المجوهرات في كل من الشارقة ولندن، وتجسّد مفهوم الدقة والعطاء وكذلك الندرة، وتتنوع بين الخواتم والأقراط والأساور والعقود المرصعة بحجر الجاديت، وصُممت من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، وتداخلت مع حجر الجاديت الأخضر مجموعة من الأحجار الأخرى الملونة أو الماسية، التي أضافت إلى ألقه ورقيه، ومنها أحجار الجمشت واللؤلؤ الطبيعي والألماس.

وشكل الجاديت الملكي الحجر الأساسي للمجموعة، وهو من أندر الأحجار الكريمة على وجه الأرض، إذ لا يُعثر عليه إلا بنسبة ضئيلة جداً، ما يجعل اختياره عنصراً أساسياً في المجموعة إنجازاً فنياً يجمع بين الندرة والقيمة الجمالية الراقية، فيما دخلت مجموعة من الأحجار المميّزة على التصاميم، ومنها «اليشم»، وهو حجر كريم عُرِف منذ آلاف السنين بجماله الطبيعي وملمسه الناعم الشبيه بالحرير، فضلاً عن درجاته المختلفة من الأخضر، ويُعدّ «اليشم الإمبراطوري» الأكثر ندرة، ويتميّز بلونه الأخضر الزمردي وشفافيته العالية، ويحمل هذا الحجر الكثير من المعاني، إذ ارتبط بمعاني السكينة والحماية والحكمة، واعتبرته العديد من الحضارات رمزاً لجلب الحظ وطول العمر.

أما حجر الجمشت فهو نوع من الكوارتز يتميّز بلونه الأرغواني الذي يراوح بين البنفسجي الفاتح والعميق، ويُعدّ من الأحجار الكريمة التي لاقت تقديراً واسعاً عبر التاريخ، واستُخدم في التيجان والزينة الملكية والمجوهرات الفاخرة.

وحملت مجموعة «قلب كريم»، الروح الإماراتية في التفاصيل التي ارتبطت بالأشكال المستوحاة من طريقة نسج التلي، ومنها المربعات والالتواءات، فضلاً عن الألوان التي تنسج مع الذهب والفضة كالبنفسجي وغيره.

من جهتها، قالت مديرة مؤسسة القلب الكبير، علياء عبيد المسيبي لـ«الإمارات اليوم»، إن المجموعة تدمج الجمال والإبداع بالقيم الأصيلة والعمل الإنساني على الرغم من اختلاف الثقافات، معربة عن أملها في أن تكون هذه المبادرة بداية لتعاون أوسع وأعمق مع مختلف القطاعات والمجالات، لإبراز كيف يمكن أن يترك اجتماع الحِرف والفن أثراً حقيقياً ومستداماً في المجتمع.

وأشارت إلى أن التصاميم الخاصة بالمجوهرات أسهمت فيها حِرفيات إماراتيات، متوقعة أن تباع بأعلى الأسعار، لأن ريعها إنساني.

بينما قالت شهد الحمادي، من فريق التصميم في مجلس «إرثي»، إن مجموعة المجوهرات تدمج بين مفهوم العراقة والحداثة، إذ عمل فريق المصممين مع الحِرفيات على ابتكار قطع مميّزة وفريدة تحمل الروح الإماراتية في كل تشكيلة.

جاديت نادر

أكدت المدير العام لمجلس «إرثي»، ريم بن كرم، أن مجموعة «قلب كريم» صُممت من الجاديت النادر، وحملت الطابع الإماراتي، منوهة بأنه تم التبرع من دار «أسبري» بحجر الجاديت المستخدم في التصاميم، عبر 20 قطعة تحمل هذا الحجر، فضلاً عن استخدام مجموعة من الأحجار الأخرى، ومنها الألماس واللؤلؤ الطبيعي المعروف بالخليج.