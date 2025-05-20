معاً نروي قصة ماضينا.. أكاديمية التاريخ تطلق برنامجاً مبتكراً

أطلقت أكاديمية التاريخ برنامج «صناع المحتوى التاريخي»، أول برامجها التدريبية، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، إذ يهدف البرنامج إلى تأهيل صناع محتوى، ممن يمتلكون شغفاً بالتاريخ، ليكونوا رواةً جدداً لتاريخ العرب وقصصهم بأسلوب عصري وجذاب عبر المنصات الرقمية.

ويمثل البرنامج انطلاقة نوعية لأكاديمية التاريخ، التي تم تأسيسها بهدف ترسيخ الوعي التاريخي باستخدام أدوات العصر الحديثة، من خلال سرد تاريخ منطقتنا، وتسليط الضوء على بصمتنا الحضارية والإنسانية في العالم، وذلك عبر تقديم قصص ملهمة تتصل بأحداث وشخصيات مؤثرة بأساليب إعلامية مبتكرة، تتناسب مع تطلعات الأجيال الجديدة.

كما تهدف أكاديمية التاريخ إلى ترسيخ السرد العربي للحضارة العربية، ومساهمتها في الموروث الإنساني لإيصال القصة العربية إلى العالم، من خلال إنتاج محتوى يعرّف الأجيال بتاريخها العريق بطريقة معرفية مشوّقة وجاذبة، وإبراز الموروث الثقافي واللغوي والمحافظة عليه، إضافة إلى بناء وتطوير كفاءات وطنية متخصصة في التاريخ.

وتعمل أكاديمية التاريخ في مجالات عدة، تشمل رقمنة كتب التاريخ، وإنتاج الوثائقيات المشوقة والبرامج المتنوعة التي تلائم اهتمامات الجيل الجديد، كما تشمل إبراز صنّاع المحتوى في مجال التاريخ، وبناء شبكة من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب إطلاق مشاريع وفعاليات، تسهم في تعزيز الوعي بالتاريخ.

ويستهدف «برنامج صنّاع المحتوى التاريخي» فئات متعددة من المجتمع للانضمام إليه، من بينهم طلبة الجامعات، وصنّاع المحتوى، إلى جانب الكتّاب والإعلاميين والرواة الشعبيين، ممن يحتفظون بذاكرة ثرية تشكل جزءاً مهماً من التاريخ المحلي، كما يرحب البرنامج بالأكاديميين والباحثين والمتخصصين بالتراث، أو من يمتلكون معرفة تاريخية عميقة، يسعون لتحويلها إلى محتوى مرئي.

وفتحت أكاديمية التاريخ باب التسجيل بالبرنامج في 17 الجاري ويستمر حتى 23 يونيو المقبل، إذ سيتم استقبال طلبات المشاركة وفق معايير محددة، على أن تتولى لجنة متخصصة مراجعة الطلبات وفرزها، تمهيداً لإجراء مقابلات مع المرشحين المؤهلين، وسيتم اختيار 50 مشاركاً للانضمام إلى البرنامج بشكل حضوري.

وسيُعقد برنامج صناع المحتوى التاريخي في الفترة من السابع حتى 31 يوليو المقبل، في أبراج الإمارات بدبي، ويتضمن 64 ساعة تدريبية مكثفة، يقدمها 16 محاضراً من نخبة صنّاع المحتوى المتميزين على مستوى المنطقة.

محاور

يركز برنامج صنّاع المحتوى التاريخي على عدد من المحاور الرئيسة، منها: السرد القصصي الإبداعي، وكتابة السيناريو، والتصوير والمونتاج، واستخدام الذكاء الاصطناعي في المحتوى الرقمي، والتسويق الرقمي، واستراتيجيات النشر عبر المنصات الرقمية.