مشارك في سرقة المرحاض المصنوع من الذهب: لقد استغلوا طيبتي

حكمت محكمة بريطانية اليوم (الاثنين) على رجل بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب مشاركته في سرقة مرحاض مصنوع من الذهب الخالص قبل أربع سنوات من قصر بإنجلترا.

وحُكم على فريدريك ساينز (36 عاماً) المعروف باسم فريد دو بالسجن 21 شهراً مع وقف التنفيذ في محكمة أكسفورد في جنوب شرق إنجلترا. وحُكم عليه أيضاً بـ240 ساعة من الخدمة المجتمعية.

وفي منتصف مارس، دانته المحكمة نفسها بتهمة تدبير بيع الذهب المستخدم في هذا المرحاض، وهو عمل فني يحمل توقيع الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان. ودينَ رجل آخر يدعى مايكل جونز (39 عاماً) بسرقة العمل.

وأقر رجل ثالث هو جيمس شين (40 عاماً)، يُعتبر العقل المدبر للمجموعة، بالذنب في ابريل 2024.

وسيصدر الحكم بحق الأخيرين في وقت لاحق على خلفية سرقة هذا العمل الذي لم يُعثر عليه بعد العملية.

وقال القاضي إيان برينغل في جلسة النطق بالحكم «لقد كنتَ في أفضل الأحوال وسيطاً»، معتبراً أن فريد دو لعب «دوراً محدوداً في هذه المؤامرة».

بينما قال فريد دو لوكالة الأنباء البريطانية «بي إيه» أثناء مغادرته المحكمة: «لقد جرى استغلال طبيتي». وأضاف: «لقد أقحمت نفسي في شيء لم يكن ينبغي لي أن أفعله، والآن أريد فقط العودة إلى المنزل والاستمتاع بوقتي مع أسرتي»، مؤكداً أنه «شخص طيب».

وقُدرت قيمة المرحاض المصنوع من الذهب عيار 18 قيراطاً - مع كرسي ودورة مياه، بنحو 4,8 ملايين جنيه إسترليني (6,42 ملايين دولار). وعمد أفراد عصابة اللصوص إلى تفكيكه خلال السرقة.

وكان هذا المرحاض الذهبي الذي يحمل عنوان «أميركا» محور معرض أقيم في سبتمبر 2019 خُصص لماوريتسيو كاتيلان في بلينهايم، وهو قصر يعود تاريخه إلى القرن الـ18 مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو في أوكسفوردشير، مسقط رأس وينستون تشرشل.