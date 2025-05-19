حاول اقناعها بالانتحار لإرضاء رغبة شيطانية

اعترف رجلٌ بريطاني بتحريض امرأةٍ مضطرية التقى بها عبر الإنترنت على الانتحار ليرضي في نفسه رغبة شيطانية مهووسة تتمثل في أن يشاهدها وهي تموت.

وطلب تايلر ويب، البالغ من العمر 22 عامًا، من المرأة، التي لا يُمكن ذكر اسمها، إنهاء حياتها ليتمكن من مشاهدتها. وفي رسائله عبر "تيليجرام"، حاول اقناعها "إنها لا تملك ما تعيش من أجله"، واقترح عليها طرقًا مختلفة للقيام بذلك. ولكن لحسن الحظ، لم تنجح محاولاته الشريرة.

وأفادت هيئة الادعاء الملكية بأن المرأة اتبعت في إحدى المرات تعليمات ويب بإيذاء نفسها، وأرسلت صورةً للإصابة التي ألحقتها بنفسها إلى أخرى.

كما أن تايلور هددها بمنع أي اتصال آخر بها بعد أن شعر بالإحباط من عدم رغبتها في إنهاء حياتها بناءً على طلبه المتكرر خلال مكالمة استمرت 44 دقيقة، وحينها أبلغت المرأة الشرطة بما حدث، فاعتقلته شرطة ليسترشاير في منزله في لوفبورو.

وأوضحت هيئة الادعاء الملكية أن تحقيقها أثبت أن ويب كان يعلم أن الضحية مضطربة ، إذ التقى بها في منتدى إلكتروني يناقش فيه الناس مشاكل الصحة النفسية.

كما كشف المحققون عن تسجيل صوتي لمكالمة أجرتها المرأة، يُظهر محاولاته "المستمرة" لدفعها للإنتحار. كما عثروا على صور ورسومات رقمية تُظهر أشخاصًا يُنهون حياتهم،، وفقا ما ذكرته صحيفة "مترو" التي قالت أنه سيُحكم على ويب في الرابع من يونيو المقبل.