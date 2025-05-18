«شعلة الصحراء» شريكة في جمال المشهد

لا ينبض قلب دبي بالحركة والحيوية والنشاط الذي لا يتوقف فحسب، بل هو مساحة جمال وتألق لا تتوقف عن إثارة الدهشة.. وتأتي شجرة البونسيانا الشهيرة بـ«شعلة الصحراء» لتضيف مزيداً من الألق وكأنها تتنافس مع كل مقومات التألق، فتقول: «أنا هنا أيضاً.. شريكة في رسم مشهد حلاوة دبي».

و«شعلة الصحراء» إحدى الأشجار المزهرة المستخدمة على نطاق واسع في مشروعات البستنة والتشجير بإمارة دبي، وتُحوّل شوارع مدينة دبي وحدائقها إلى واحة من الألوان من أبريل حتى منتصف يوليو من كل عام.