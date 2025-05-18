سرقة تمثال ميلانيا ترامب بمسقط رأسها.. والشرطة تحقق

تجري الشرطة في سلوفينيا تحقيقاً في اختفاء تمثال برونزي للسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب، إذ تم نشره وسرقته من مسقط رأسها.

وكشف عن التمثال - وهو بحجم طبيعي - في عام 2020 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى بالقرب من سيفنيكا في وسط سلوفينيا، حيث ولدت ميلانيا كنافس في عام 1970.

وحل التمثال محل تمثال خشبي تم إشعال النار به في وقت سابق من ذلك العام.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ألنكا درينيك رانجوس، أول من أمس، إنه تم إبلاغ الشرطة بسرقة التمثال الثلاثاء الماضي.

وأضافت أن الشرطة تعمل على تعقب المسؤولين عن السرقة.

وأفادت تقارير إعلامية سلوفينية بأنه تم قطع التمثال البرونزي عند الكاحلين قبل سرقته.