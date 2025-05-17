امرأة هزمت السرطان 4 مرات.. تقتلها رصاصة طائشة بقلب منزلها

كانت جينيفر جيمس، البالغة من العمر 49 عاماً، داخل منزلها في بلدة بيرثود بولاية كولورادو الأميركية عندما اخترقت رصاصة نافذة منزلها وأصابتها في أعلى ذراعها وصدرها.

ورغم أنها تمكنت من الاتصال برقم الطوارئ، وأخبرتهم أنها أُصيبت برصاصة، إلا أنها انهارت وتوقفت عن التنفس، وفقاً لما نشرت صحيفة «مترو»

ولاحقاً توفيت متأثرة بجراحها في مكان الحادث ليلة 28 أبريل الماضي، دون معرفة مصدر الرصاصة في البداية. ولكن عندما راجع المحققون تسجيلات كاميرات المراقبة، رصدوا سيارة نيسان رباعية الدفع متوقفة أمام منزل جيمس نحو الساعة 11:15 مساءً. ومن ثم انطفأت مصابيح السيارة الأمامية بعد لحظات، وانطلق السائق هارباً.

وبعد يومين، تحطمت السيارة ذاتها على الطريق السريع، وتم التعرف على السائق بأنه إيبينيزر ووركو، 20 عاماً.

وأظهرت تسجيلات كاميرا الشرطة أنه كان يحمل جراب مسدس تحت سترته، حيث اعترف لاحقاً بأنه كان يحمل مسدس غلوك 22 الذي استخدمه في الرماية، ونفى معرفته بأي شيء عن مقتل جيمس. وكان الشاب قد تلقى المسدس كهدية عيد ميلاد من «عمه بالتبني»، وأطلق النار منه عن طريق الخطأ أثناء وجوده في منتصف الطريق.

ووُجهت إليه تهمة القتل من الدرجة الأولى.

من جهتها، كانت جيمس قد شُخِّصت بسرطان الثدي في سن 29 عاماً وأمضت عقدين من الزمن في مكافحته بنجاح في أربع تجارب مريرة.

وقالت ابنة جيمس الكبرى، آشلي جيمس «يغضبني حقاً أن مثل هذا العمل العنيف الذي لا معنى له قد حدث، ولا أحد يتخيل أن يحدث لك هذا».