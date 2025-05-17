منطاد «UAE7» ينطلق في أميركا يوليو المقبل

أنهى «منطاد الإمارات» تجهيزاته الفنية لإطلاق منطاد «UAE7» الدولي في يوليو المقبل، بدءاً من الولايات المتحدة الأميركية، من خلال المشاركة في عدد من المهرجانات الأميركية، على رأسها مهرجان ألباكركي الدولي للمناطيد في ولاية نيومكسيكو، الذي يشارك فيه أكثر من 500 منطاد سنوياً، ويعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

يذكر أن فريق منطاد الإمارات يتألف من الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري، رئيس منطاد الإمارات، والكابتن طيار بيري دبلن، وغراند سوليفان، والمهندس تومس دبليو هيلويج، المدير الفني لمنطاد الإمارات - أميركا، والكابتن حسن ناصر المنصوري، الأمين العام لمنطاد الإمارات، والكابتن عبدالله الشناصي، وعدد من الكوادر الوطنية.