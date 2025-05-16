افتتاح معرض مسابقة «الفن هو النَّفَس»

افتُتح بصالة «ديزاين غاليري» في منطقة الرفاعة بإمارة رأس الخيمة معرض الأعمال الفنية التشكيلية المشاركة في النسخة الإماراتية من مسابقة الرسم الدولية الطلابية التي تحمل شعار «الفن هو النَّفَس».

وتُعدّ هذه المسابقة مبادرة فنية واجتماعية مجرية، تواكب عام المجتمع الإماراتي 2025، وقد توسعت هذا العام، لتشمل ثلاث قارات، وكرّمت لجنة التحكيم الفائزين بجوائز النسخة الإماراتية من المسابقة، وفي هذه النسخة سجل في المسابقة 96 طالباً، قدّم منهم 66 مشاركاً من 30 دولة، وتم تكريم 15 طالبة فائزة بالمراكز الأولى، من بينهن طالبة من أصحاب الهمم من أبطال التوحد، ما يعكس شمولية المسابقة.

وأتاحت المسابقة هذا العام للطلاب فرصة الإبداع ضمن موضوعين: «ارسم لعبة طفولتك المفضلة في صورة» (الموضوع الرئيس) «ماذا يعني الأمل بالنسبة لك؟» (الموضوع الفرعي).

وشهد الحفل مشاركة موسيقية مميّزة من العازفَين المجريَين جيمي بنزالس وجوانا بنزالس، اللذين قدّما مقطوعات موسيقية أضفت طابعاً فنياً خاصاً على الفعالية.