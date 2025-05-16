«دلما التاريخي» ملحمة بحرية تنبض بروح التراث الإماراتي

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان سباق دلما التاريخي، ويستمر حتى الأول من يونيو المقبل، بجزيرة دلما في منطقة الظفرة بأبوظبي.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن انطلاق النسخة الثامنة من مهرجان سباق دلما التاريخي يعكس المكانة الراسخة لهذا الحدث، كأحد أعمدة الفعاليات التراثية والرياضية في الإمارات والمنطقة.

وقال إن سباق دلما بات يشكّل ملحمة بحرية تنبض بروح التراث الإماراتي الأصيل، ويعيد إلى الواجهة قصص المجد التي عاشها الأجداد على سواحل البحر، مستلهمين منها قيماً راسخة في الصبر والعزيمة والانتماء.

يذكر أن مجموع جوائز المهرجان يبلغ أكثر من 33 مليون درهم، مخصصة لـ49 مسابقة، يأتي على رأسها سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الذي يعد السباق الأطول في فئته، ويجري لمسافة 68 ميلاً بحرياً، بما يعادل 125 كيلومتراً، وتبلغ جوائزه نحو 30 مليون درهم.