مقتل مؤثرة خلال بث مباشر عبر «تيك توك»

قُتلت مؤثرة مكسيكية شهيرة بالرصاص خلال بث مباشر عبر منصة «تيك توك»، بحسب النيابة العامة.

وقُتلت فاليريا ماركيز (23 عاماً) في ولاية خاليسكو غرب المكسيك، خلال تصويرها أحد مقاطع الفيديو التي تتمحور حول التجميل وأسلوب الحياة، والتي حظي بعضها بنحو 800 ألف مشاهدة، ووقعت الجريمة داخل صالون تجميل مملوك لها في زابوبان.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مقطع الفيديو الذي كانت تصوّره اللحظات الأخيرة للشابة الشقراء، وهي ترتدي قميصاً بلون «الفوشيا»، وفي يديها دمية محشوة تلقتها هدية، ويُسمَع صوت رجل من خارج الكاميرا يسألها: «هل أنت فاليريا؟»، فترد: «نعم»، تقطع الصوت وتقع بعد ثوانٍ قليلة تحت تأثير طلقات الرصاص.

وقالت النيابة العامة في بيان: «بحسب النتائج الأولية، كانت في صالون التجميل الخاص بها عندما دخل رجل وأطلق عليها النار مرات عدة بسلاح ناري، ما أدى إلى مقتلها».

وأضافت النيابة العامة أن شرطة البلدية وصلت إلى مكان الحادث بعد تلقي مكالمة على خط الطوارئ، وأكدت وفاة الشابة.

ولم تُبلّغ فاليريا ماركيز قط عن أي تهديدات، بحسب رئيس بلدية زابوبان، خوان خوسيه فرانجي، وقال: «ليس لدينا أي سجل للضحية في سجلات مكتب المدعي العام أو شرطة زابوبان»، وأعلنت السلطات فتح تحقيق في جريمة مقتلها.

ولم تُشر العناصر الأولية للتحقيق، حتى الآن، إلى وجود صلة بين جريمة قتل المؤثرة، وعصابات الجريمة المنظمة.