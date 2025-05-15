«الأرشيف» و«السلامة الغذائية» يبحثان نشر ثقافة التسامح

بحثت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والأرشيف والمكتبة الوطنية تعزيز الشراكات المؤسسية، وترسيخ التواصل المثمر بين لجان التسامح، وتسليط الضوء على التجارب وأفضل الممارسات المتبعة في نشر ثقافة التسامح المؤسسي والمجتمعي.

جاء ذلك خلال استقبال لجنة التسامح في الأرشيف والمكتبة الوطنية وفداً من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث اطلع الوفد على أبرز الإنجازات والمبادرات والبرامج المعززة لقيم التعايش والتفاهم في بيئة العمل وبين فئات المجتمع، وتطرقت لجنة التسامح إلى الدور الذي أدته في منصة «ذاكرة الوطن» بمهرجان الشيخ زايد التراثي، وفي شهر القراءة، وإلى مبادرة كسر الصيام التي نظمتها في أواخر شهر رمضان الفضيل.

واستعرض اللقاء الدور الذي يؤديه أعضاء لجنة التسامح في الأرشيف والمكتبة الوطنية، والذي قد أثمر تكريم بعض الأعضاء في الدورة الأولى من برنامج فارسات التسامح، وأثر ذلك على صعيد نشر الإيجابية والتسامح والتعايش السلمي في بيئة العمل وبين أبناء المجتمع.

وأشاد الوفد الضيف بجهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في مجال نشر وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.