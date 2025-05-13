الموز الأحمر... فوائد صحية مذهلة

يعد الموز الأحمر أحد أنواع الموز المحدودة الانتشار، وطعمه لذيذ وقريب من خليط الموز مع التوت، كما أنه كثيف اللب وثمرة واحدة منه تكفي عن 3 حبات من الموز الأصفر.

على الرغم من أن الموز الأحمر لا يحظى بالانتشار الواسع الذي يتمتع به الموز الأصفر، فإن خبراء تغذية يشيرون إلى أنه يمتلك خصائص غذائية مميزة تجعله خيارًا فعّالًا لدعم صحة والأوعية الدموية.

يتميز هذا النوع من الفاكهة بتركيبة غنية بالبوتاسيوم، والألياف، ومضادات الأكسدة، إلى جانب عناصر غذائية أساسية تُسهم مجتمعة في تعزيز وظائف القلب والوقاية من عدد من الأمراض المرتبطة به.

وفي حديث لموقع "Healthline News"، أوضحت اختصاصية التغذية بوجا سينغ ست فوائد رئيسة يقدمها الموز الأحمر للقلب.

تنظيم ضغط الدم بفضل البوتاسيوم

يُعد المحتوى العالي من البوتاسيوم أحد أبرز فوائد الموز الأحمر، إذ يسهم هذا العنصر في موازنة تأثيرات الصوديوم داخل الجسم، ما يساعد في تخفيف الضغط على جدران الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

وقالت سينغ: "البوتاسيوم يقلل من توتر الأوعية الدموية، ما يسهم في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم"، وهو أحد أبرز مسببات أمراض القلب.



الألياف الغذائية لخفض الكوليسترول

الموز الأحمر مصدر غني بالألياف الغذائية، خاصة الألياف القابلة للذوبان، التي ثبت أنها تقلل من مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

وأوضحت سينغ أن "هذه الألياف ترتبط بجزيئات الكوليسترول وتساعد في التخلص منها، ما يقلل من خطر تراكم الترسبات في الشرايين"، وبهذا يحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

مضادات الأكسدة لحماية القلب

يحتوي الموز الأحمر على مجموعة من مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات والأنثوسيانين وفيتامين C، ما يجعله فعالًا في تقليل الإجهاد التأكسدي، وهو من العوامل المساهمة في أمراض القلب.

وأضافت سينغ: "مضادات الأكسدة تكافح تلف الخلايا والالتهابات، وتساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية ومنع تلف بطانتها".

كما يتميز الموز الأحمر باحتوائه على مضادات أكسدة أكثر من الموز الأصفر.

استقرار مستويات السكر في الدم

الحفاظ على مستويات متوازنة من السكر في الدم يُعد عنصرًا حاسمًا في الوقاية من أمراض القلب، خاصة لدى مرضى السكري.

ويتميز الموز الأحمر بمؤشر جلايسيمي منخفض نسبيًا مقارنة بفواكه أخرى، ما يتيح إطلاقًا تدريجيًا للسكر في الدم دون ارتفاعات مفاجئة قد ترهق القلب والأوعية الدموية.

تقليل التوتر والقلق المرتبطين بصحة القلب

رغم أن التوتر والقلق لا يُربطان دائمًا بصحة القلب، فإن لهما تأثيرًا مباشرًا.

ويحتوي الموز الأحمر على حمض التريبتوفان، وهو حمض أميني يُسهم في إنتاج السيروتونين، المعروف باسم "هرمون السعادة".

وأشارت سينغ إلى أن: "الاستقرار النفسي يؤدي دورًا في تنظيم ضغط الدم والحد من المشكلات القلبية المرتبطة بالإجهاد".

سهل الإضافة إلى النظام الغذائي

بحسب سينغ، فإن دمج الموز الأحمر في الوجبات اليومية أمر بسيط ولذيذ.

وقالت: "طعمه حلو مع لمسة من نكهة التوت، ما يجعله مثاليًا للعصائر، أو مع الزبادي، أو حتى فوق دقيق الشوفان".



خيار غذائي غني بالقيمة

ورغم عدم توفره على نطاق واسع مثل الموز الأصفر، فإن الموز الأحمر يقدم فوائد غذائية تجعل منه خيارًا مناسبًا لمن يهتمون بصحة القلب. ويجمع بين القدرة على تنظيم ضغط الدم، وخفض الكوليسترول، وتقليل الالتهابات، وتعزيز التوازن النفسي.

واختتمت سينغ بالقول: "الخيارات الغذائية المناسبة تحدث فرقًا حقيقيًا في صحة القلب. والموز الأحمر قد يكون خطوة بسيطة لكنها فعالة في الاتجاه الصحيح".