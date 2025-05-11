فتاة تتسبب بصدمة على الإنترنت.. هذا ما فعلته بصديقها كي لا يتزوج من أخرى

أثارت فتاة يابانية صدمةً على الإنترنت بعدما قطعت إصبع صديقها، ووضعته في الثلاجة، كي لا يتزوج بأخرى لأنها «تحبه كثيراً».

وكشفت الحادثة في يناير الماضي عندما تلقت شرطة أوساكا، الواقعة في منطقة كانساي اليابانية، مكالمة طوارئ من الضحية البالغ من العمر 21 عاماً، والذي لم يُكشف عن اسمه.

وأفاد الضحية بأن صديقته، ساكي ساتو، البالغة من العمر 23 عاماً، اعتدت عليه بعد جدال حول الانفصال وطلب المساعدة.

وعندما وصلت الشرطة إلى الشقة، كان الرجل مصاباً بجروح ظاهرة في خده الأيسر وأنفه. وأخبر الرجل الشرطة لاحقاً أن ساتو هي من قطعت إصبع خاتمه الأيسر، وأن الإصبع المقطوع كان منقوعاً في الكحول في الثلاجة، والذي أكده التفتيش.

وكشفت التحقيقات أن ساتو كانت تحتفظ بدفتر حساب الرجل وهاتفه الذكي في خزانتها، حتى إنها قطعت ذات مرة جزءاً أيضاً من جسده.

وروت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أنه في عام 2023، عندما كان الضحية في الـ19 من عمره ولا يزال طالباً في المدرسة الثانوية، عثر على أنشطة ساتو التنكرية على الإنترنت، ووقع في غرام مظهرها اللطيف.

وبعد مطاردة مُلحة، دخل الاثنان في علاقة عاطفية، وبحلول يوليو الماضي، انتقلا للعيش معاً. مع ذلك، مع مرور الوقت، أدرك الرجل تدريجياً طبيعة ساتو المسيطرة، إذ كررت أنها تُفضل «الأولاد الرقيقين» اللطيفين والمطيعين، وتكره الشخصيات المهيمنة والمتسلطة. كما أنها أصرت على الاحتفاظ بدفتر حسابه وهاتفه، وطلبت منه طلب الإذن لاستخدامهما.

وفي 19 أكتوبر الماضي، صرخت به: «لا أريدك أن تتزوج امرأة أخرى وتتبادل الخواتم»، بينما كانت تقطع جزءاً من إصبعه البنصر الأيسر، لتنقعه بعدها في الكحول وتحفظه في الثلاجة. وقال الرجل إنه سبق أن تعرض للإساءة دون إبلاغ السلطات لمجرد أن حبيبته كانت جميلة جداً لدرجة أنه لم يستطع تركها.

ووُجهت إلى ساتو في 21 أبريل ثلاث تهم اعتداء.

يشار إلى أنه في الأنمي الياباني، يوجد نوع من الشخصيات يُسمى «يانديري»، ويشير إلى شخص يبدو في البداية لطيفاً وعطوفاً وبريئاً، لكنه يكشف لاحقاً عن إنسان غالباً ما يكون عنيفاً أو مهووساً.

وصدمت القصة مستخدمي الإنترنت اليابانيين، إذ قال البعض إنهم شعروا وكأن شخصية «يانديري» من المانغا قد عادت إلى الحياة. فيما قال آخرون: «انسوا وصف اليانديري، هذا مجرد سلوك إجرامي مريض نفسياً».