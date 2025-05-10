نجوم وجمهور يتشاركون حماس «دبي للألعاب والرياضات الرقمية»

يقدّم مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2025 أجواء حماسية ومنافسات قوية على مستوى المدينة، حيث يرحّب المهرجان بعودة بطولة Play Beyond التي تُقام خلال فعاليات معرض GameExpo اليوم وغداً في قاعتي زعبيل 2 و3 بمركز دبي التجاري العالمي، حيث يستعد أبرز محترفي الرياضات الرقمية في المنطقة للمشاركة في مواجهات حماسية مع الجماهير، والأصدقاء، والعائلات، إضافة إلى لقاء وتحية الحضور وصنع ذكريات لا تُنسى.

ويحظى الجمهور بفرصة مشاهدة المواجهات الحماسية، ولقاء صناع المحتوى المفضلين لديهم مباشرةً على خشبة المسرح.

ويعود أبوفلاح، أشهر صانع محتوى رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى المسرح بشخصيته الجذابة، وينضم إليه مجموعة من نجوم الألعاب، مثل نجم رياضة السيارات سلطان خليفة، إضافة إلى اثنين من سعداء الحظ من الجمهور بعد فوزهما في التصفيات الرسمية، حيث يتنافسون جميعاً ضد فريق النخبة من أكاديمية النصر للرياضات الرقمية وصناع محتوى مشهورين. وتُعد هذه الفرصة الأمثل للجميع لمشاهدة محترفي الرياضات الرقمية يتنافسون، ومتابعة تحديات الألعاب الكلاسيكية والجديدة المرموقة.

وسيحظى الجمهور بفرصة المشاركة في هذه المنافسات الحماسية إلى جانب المؤثرين المفضلين لديهم، من خلال تجربة ألعاب على المسرح، ومشاركة جماهيرية مباشرة، وفرصة لحضور جلسات لقاء وتحية حصرية مع المبدعين المفضلين لديهم.

وتحتفي Play Beyond بثقافة الألعاب، ونجوم منصات التواصل الاجتماعي، وجمهور الألعاب، حيث صممت البطولة للجميع من عشاق الرياضات الرقمية، وصناع المحتوى، إلى العائلات الباحثة عن الترفيه، والجمهور من جيل «زد» الذين يتطلعون إلى التواصل مع أشهر صناع المحتوى في مجال الألعاب.