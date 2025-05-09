نجم هوليوود تيري كروز يتملّك وحدة سكنية في «بن غاطي أكوارايز»

شهدت إمارة دبي انضمام النجم العالمي، تيري كروز، رسمياً إلى مجتمع ملاك مشروع «بن غاطي أكوارايز»، حيث وقّع النجم الهوليوودي الشهير عقد شراء أول وحدة سكنية فاخرة ضمن المشروع الطموح، وذلك على هامش الحفل الذي استضافته «كوكاكولا أرينا»، بحضور حاشد لنحو 12 ألفاً من الشخصيات البارزة والمستثمرين.

ويُمثل هذا الحدث تتويجاً لمسيرة شراكة استراتيجية جمعت «بن غاطي» بالنجم تيري كروز، الذي ارتبط اسمه بالعديد من المحطات المفصلية في مسيرة الشركة، كان أبرزها تقديمه حفل إطلاق مشروع «مرسيدس-بنز بليسز» من بن غاطي، وتتويج الفائزين بمسابقة «بن غاطي» للتصوير الفوتوغرافي، إضافةً إلى تقديمه حفل إطلاق مشروع «بن غاطي أكوارايز».

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «بن غاطي»، محمد بن غاطي: «نشعر بفخر بالغ بانضمام النجم العالمي تيري كروز إلى نخبة الملاك في مشروع بن غاطي أكوارايز، ولاشك في أن هذه الخطوة تحمل دلالاتٍ بالغة الأهمية، تعكس الثقة العالمية المتزايدة في مشروعات الشركة».

وتخلل الحفل بثّ مباشر من موقع المشروع بمنطقة الخليج التجاري في دبي، أعلن خلاله فريق المهندسين المشرفين على التنفيذ عن بدء الأعمال الإنشائية رسمياً، في خطوة تجسّد التزام «بن غاطي» بمكانتها كأسرع مطوّر عقاري في دولة الإمارات، مع التأكيد على إنجاز المشروع بالكامل بحلول مايو 2027، وفق أرقى معايير الجودة والدقة في التنفيذ.

ويُعد «بن غاطي أكوارايز» أحد أبرز المشروعات السكنية الحديثة في دبي، حيث استُوحي تصميمه الهندسي من انسيابية حركة المياه، ضمن موقع استثنائي ينبض بالحياة، ويضم المشروع 1598 وحدة سكنية متنوّعة المساحات والفئات.

كما يتضمن المشروع شاطئاً اصطناعياً يمتد على مساحة 27 ألف قدم مربعة، ومسبحاً بانورامياً في الطابق الـ23 بطول 44 متراً، وعرض 12 متراً، يُطل مباشرة على برج خليفة.