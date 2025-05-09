لحظات دبي الفريدة

لا تتوقف دبي عن تقديم لحظاتها الفريدة، من شروق الشمس حتى غروبها.. لحظات يصعب على حامل الكاميرا تفويتها، خصوصاً حين يكون في الأفق أطول مبنى شيّده الإنسان «برج خليفة».

في تلك اللحظات الفريدة والمشهد الساحر، تتقاطع أشعة الضوء بلونها البرتقالي وهالة الشمس قبل أن تختفي خلف أبراج وناطحات السحاب في دبي، ومن «مانغروف هايد» في رأس الخور ترسم الشمس وأفق دبي لوحة مبدعة، تتجدد كل يوم في إمارة لا تعرف إلا تقديم الجمال، والدهشة التي تتجدد بأشكال مختلفة.