بعد 21 يوما على وفاته.. الإعلان عن موعد جنازة صبحي عطري

أعلنت أسرة الإعلامي السوري الراحل صبحي عطري، ، عن موعد تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقبرة "القصيص" في دبي، الجمعة 9 مايو، بعد 21 يومًا على وفاته في برلين، يوم 18 أبريل الماضي.

وهزت وفاة الإعلامي السوري عن عمر يناهز الـ 47 عامًا، الوسط الفني والإعلامي في العالم العربي، وفاةٌ مفاجئة أعلنها فريق ET بالعربي الذي كان صبحي من أبرز أعضائه، وأكثرهم نشاطًا وقرباً من نجوم الفن العرب الذين نعاه العديد منهم بكلماتٍ مؤثرة، ولقطات مرحة تعكس دفء علاقته معهم.



والإعلامي الراحل من مواليد مدينة حلب في سوريا عام 1977، وحاصل على شهادات في الإعلام، وتقنّيات العمل التلفزيوني، ومنها تقديم وإعداد البرامج الحوارية، وتخصّص بالصحافة الفنّية منذ انطلاقة مسيرته في العام 2007.