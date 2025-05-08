5 مروة العقروبي: المعرفة لا تتوقف على القراءة فقط

تؤمن المديرة التنفيذية لـ«بيت الحكمة» في الشارقة، مروة العقروبي، بأن مواكبة التطورات وإثراء المخزون المكتبي بالتكنولوجيا لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة تحتمها سرعة التطور العلمي والثقافي، وهو ما يتجسد في «بيت الحكمة»، باعتباره مشروعاً متكاملاً يجمع بين جوهر الثقافة التقليدية وأدوات المستقبل، موضحة لـ«الإمارات اليوم»، أن نجاح هذا الصرح النابض بالمعرفة والثقافة والإبداع، يقوم على ركيزة أن المعرفة لا تتوقف عند القراءة وحدها، بل تمتد إلى التجربة والاكتشاف والتفاعل مع الأفكار الجديدة.

1 يجمع «بيت الحكمة» بين المعرفة التقليدية والتطلعات المستقبلية، ما الاستراتيجية والأهداف العامة له؟

جاء «بيت الحكمة» ليكون أكثر من مجرد مكتبة أو مؤسسة ثقافية، فهو يقدم تجربة ثقافية ومعرفية تلبي احتياجات المجتمع، وتعزز التفكير الخلّاق، وتساعد على أن يجد المبدعون بيئة ملائمة للتجريب والتطوير، سواء في مساحات المعمل المشتركة التي تتيح تبادل الأفكار والتعاون، أو في المصادر، والمختبرات المخصصة لصياغة مشروعات جديدة تجمع بين الثقافة والتكنولوجيا، وورش العمل والأنشطة التفاعلية، كما لا يغفل «بيت الحكمة» دوره في تعزيز الوعي البيئي، حيث يمثل تصميمه المعماري المعتمد على الطاقة المتجددة انعكاساً لرؤية تعلي من قيمة الاستدامة في كل تفاصيله.

2 يسعى «بيت الحكمة» إلى بناء علاقة تفاعلية عميقة مع المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته، ما الآليات التي تعملون من خلالها لتحقيق هذا الهدف؟

يعمل «بيت الحكمة» من خلال مجموعة من الآليات والبرامج التي تعزز المعرفة والإبداع، وتشمل هذه الآليات تقديم أنشطة تعليمية وتفاعلية مثل الورش التقنية، إلى جانب مبادرات ثقافية تهدف إلى تحفيز الابتكار وتعزيز التفاعل المجتمعي، ويُجسَّد هذا الالتزام من خلال استضافة فعاليات ومعارض عالمية تسلط الضوء على الإرث الأدبي والمعرفي الإنساني، مع الحرص على تقديم محتوى مبتكر ومدروس، يُراعي أبعاد كل فعالية وتأثيرها في الجمهور، ومن أبرز هذه الفعاليات معرض «إطلالة على الروح: جبران خليل جبران»، كما تم إطلاق مبادرات، مثل «أنت فيها كتاب».

وإيماناً بدعم الطاقات المحلية، ندعم رواد الأعمال والمبدعين من خلال برنامج «مواهب بيت الحكمة»، الذي يسهم في تطوير مهاراتهم، وتسليط الضوء على أعمالهم، وتقديمهم للجمهور بطريقة تبرز قدراتهم، وتسهم في نموهم المهني والثقافي.

3 يضم «بيت الحكمة» العديد من الأقسام التي تقدم خدمات متفردة للمشهد الثقافي.. ما أبرز هذه الخدمات؟

انطلاقاً من كونه مركزاً تفاعلياً يجمع بين القراءة والمعرفة والثقافة، يستهدف «بيت الحكمة» مختلف فئات المجتمع، بدءاً من الباحثين وطلاب الجامعات، وصولاً إلى العائلات والأطفال، في بيئة مصممة بعناية لتلبية احتياجاتهم الثقافية والتعليمية، ويمثل «بيت الحكمة» نموذجاً لمكتبات المستقبل، حيث يجمع بين أحدث التقنيات واللمسات الثقافية الأصيلة، ما يوفر تجربة متجددة في كل زيارة تعكس التزامه بتقديم بيئة معرفية شاملة، ومن أبرز الخدمات المتميزة التي ينفرد بها، تأتي منصة «إسبرسو الكتب»، وهي طابعة عالية السرعة، تتيح للزوار طباعة كتبهم الخاصة أو الحصول على نسخ مطبوعة من المصادر المتوافرة خلال دقائق، ما يجعل الوصول إلى المعرفة أسهل وأسرع.

كما يوفر المكان غرف اجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات، تشكل مساحة مثالية للدراسة أو اللقاءات الأكاديمية، إضافة إلى «ديوان السيدات»، الذي يقدم بيئة حصرية تتميز بالخصوصية والراحة ضمن تصميم عصري راقٍ.

4 يُلاحظ من خلال الفعاليات اهتمام «بيت الحكمة» بالأطفال والمراحل العمرية الصغيرة.. ما طبيعة الجهود المنصبة حول ذلك؟

لا يقتصر اهتمام «بيت الحكمة» على الكبار فقط، بل يولي الأطفال عناية خاصة من خلال تخصيص مساحة «القارئ الصغير»، التي تمزج بين التعلم والترفيه، وتضم مكتبة شاملة للأطفال، ومنطقة للعب، وأخرى للورش المهارية، ما يتيح تجربة تعليمية متكاملة، كما يستضيف «بيت الحكمة» أنشطة وفعاليات مستمرة تعزز التعلم العملي والاستكشاف، من أبرزها ما يُقدم في «مخبر الجزري»، الذي يشكل مساحة معرفية تفاعلية تستكشف مفاهيم العلم والتقنية بأسلوب مبسط وجذاب.

5 ما أبرز المبادرات التي قدمها «بيت الحكمة» في الفترة الأخيرة؟ وما خططكم المستقبلية؟

رغم أن «بيت الحكمة» يقدم خدمات معرفية ثابتة، إلا أننا نؤمن بأن الفعاليات والمبادرات الثقافية تضيف تنوعاً يثري تجربة الزوار ويكسر الروتين، وتأتي الفعاليات الموسمية والشهرية كمحطات إبداعية تتيح التفاعل مع الأفكار والثقافات المختلفة، حيث نسعى لجعل الثقافة تجربة حية تمتد إلى مختلف الجوانب، محققين بذلك مفهوم «معرفة شيء عن كل شيء» من خلال أنشطتنا المتجددة.

ومن أبرز الفعاليات التي استضافها «بيت الحكمة»، أخيراً، معرض «جلال الدين الرومي: 750 عاماً من الغياب... ثمانية قرون من الحضور»، الذي احتفينا من خلاله بالإرث الخالد لهذا الشاعر والفيلسوف والمتصوف البارز، مسلطين الضوء على القيم الإنسانية التي دعا إليها، ومُشكّلاً نافذة حيّة لاستكشاف تأثيره في الفكر العالمي.

أما عن المستقبل، فنحن نؤمن بأن الأفكار العظيمة تولد من التفاعل والانفتاح على الثقافات الأخرى وشركاء الرسالة والأهداف، ولهذا فإن كل زيارة خارجية لنا أو لقاء مع مؤسسة ثقافية جديدة هو بمثابة عصف ذهني متعدد الاتجاهات، حيث نلتقي بنظرائنا من المهتمين بالشأن الثقافي داخل الدولة وخارجها، لنستلهم أفكاراً جديدة تشكل حجر الأساس لمبادرات وفعاليات يحتضنها «بيت الحكمة»، ونرصد من خلالها الممارسات المبتكرة التي يمكن أن تضيف بعداً جديداً يثري تجربتنا.