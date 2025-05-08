«كلّنا دوائر مفتوحة».. كوريا من ستينات القرن الماضي إلى اليوم

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع متحف سيؤول للفنون «SeMA»، عن تنظيم معرض «الوسائط المتعدّدة: كلنا دوائر مفتوحة»، الذي يسلط الضوء على مشهد فن الوسائط المعاصر من كوريا من ستينات القرن الماضي إلى اليوم، وهو معرض رائد يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ويُبرز تحوّلات مشهد فن الوسائط الكوري طوال ستة عقود من الزمن، ويقام المعرض في منارة السعديات خلال الفترة من 16 مايو الجاري إلى 30 يونيو المقبل، ويُعدّ باكورة الشراكة الثقافية التي تمتد على مدى ثلاث سنوات بين المؤسستين.

يُقام المعرض برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسِّس لمهرجان أبوظبي، وتحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، بإشراف القيّمة الفنية، كيونغ هوان يو من متحف سيؤول للفنون «SeMA»، والقيّمة الفنية، مايا الخليل، ويضم 48 عملاً فنياً لـ29 فناناً وفنانة من كوريا، بدءاً من الرواد أمثال نام جون بايك وبارك هيونكي، ووصولاً إلى أسماء معاصرة مرموقة منها لي بول، وهايغي يانغ، وأيونغ كيم، وموكا لي. ويستمد المعرض عنوانه من العبارة الملهمة للفنان نام جون بايك «نحن في دوائر مفتوحة»، مستكشفاً مفهوم الوسيط الفني، ليس بوصفه مادة فحسب، بل باعتباره نظام تواصل يتخطى حدود الزمن والتكنولوجيا والجغرافيا والهوية.

تمتد الأعمال المعروضة، التي يقدم العديد منها للمرة الأولى في الدولة على مدى ستة عقود، متتبعة التحولات الفنية في كوريا، واستجابتها للتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية العميقة.

ومن التجارب المبكرة في الفيديو، والتصوير الفوتوغرافي، وفنون الأداء خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، إلى الأعمال الفنية الغامرة والمحاكاة الرقمية المعاصرة، يدعو المعرض الجمهور لاستكشاف كيفية تشكيل الوسائط لآليات الإدراك والذاكرة والتواصل، وينظر المعرض في تطور فن الوسائط الكوري المعاصر منذ انطلاقته وصولاً إلى تعبيراته الحيويّة اليوم، ليكشف عن تحولات الهوية والسرديات الثقافية، وتُظهر الأعمال المبكرة سعياً دؤوباً لفهم الذات وسط التحولات المجتمعية الكبرى، في حين تنشغل الأعمال اللاحقة بالتجارب الحسية للجسد، والعلاقة بين الحضور والغياب، ودور الأدوات والوسائط في توسيع آفاق الإدراك، ومع تطوّر المعرض، يغوص الفنانون في الذاكرة الثقافية والهوية الجمعية وتعقيدات العصر الرقمي، مقدّمين تأملات معمقة حول واقع الحياة المعاصرة.

يُقام المعرض بالتزامن مع إصدار «حوارات متداخلة»، وهو منشور يتضمن نصوصاً لكتّاب مقيمين في دولة الإمارات، ويهدف إلى تعميق التبادل الثقافي بين كوريا والإمارات، ويعزز تصميم المكان الخاص بالمعرض، الذي أبدعته «فورمافانتازما»، من الإطار المفاهيمي للمعرض عبر سرد قصصي مادي وجمالية معمارية متميزة، كما سيثري تجربة الزوار برنامج عام متجدد من الجلسات الحوارية، والعروض الأدائية، والفعاليات الفنية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله عبر المنصات الإلكترونية قريباً.

إضافة إلى ذلك، ستشكل سلسلة من الجلسات النقاشية وعروض الأفلام الفنية جزءاً من البرنامج العام الأوسع، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة عبر المنصات الإلكترونية في الوقت المناسب.

. 48 عملاً فنياً لـ 29 فناناً كورياً من جيل الرواد إلى أسماء معاصرة مرموقة.