معرض «مصممين من الإمارات» يفوز بجائزة مرموقة

فاز معرض «مصممين من الإمارات»، الذي يقام سنوياً على هامش فعاليات معرض «داون تاون ديزاين»، ضمن أسبوع دبي للتصميم، بجائزة «أفضل حاضنة أعمال» ضمن جوائز «مونوكل» للتصميم 2025 التي تنظمها العلامة العالمية المرموقة، احتفاء بالتصاميم الأكثر إبداعاً وإلهاماً وتعود بأثر ملحوظ على عالمنا.

واستعرضت النسخة الخامسة من معرض «مصممين من الإمارات»، التي نظمت بإشراف المصمم الإماراتي، عمر القرق، مجموعة متنوعة من الأثاث والمنتجات المبتكرة التي تحمل بصمات أكثر من 30 مصمماً إماراتياً ومقيماً على أرض الدولة.

ويواصل المعرض توفير منصة مبتكرة لدعم أصحاب المواهب المحلية، وتسليط الضوء على أعمالهم، وتعزيز سبل تواصلهم مع أبرز جهات القطاع، وإسهاماتهم بشكل فاعل في الحوار الإبداعي العالمي.

يشار إلى أن أسبوع دبي للتصميم ينظم بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة).