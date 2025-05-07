برج خليفة يُحفّز المواهب بمسابقة الـ 100 ألف درهم

أطلقت شركة «إعمار» دعوة مفتوحة للمبدعين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، للمشاركة في مسابقة استثنائية لتصميم عرض ضوئي لواجهة برج خليفة، أطول مبنى في العالم.

وسيحصل التصميم الفائز على جائزة قدرها 100 ألف درهم، إضافة إلى فرصة عرضه على الواجهة الأيقونية للبرج، ليشاهده جمهور عالمي واسع.

وتُستقبَل المشاركات حتى 26 الجاري، ما يمنح الفنانين والمصممين والمبدعين فرصة لترك بصمتهم على واحد من أشهر الصروح العالمية، ومشاركة إبداعهم مع جمهور عالمي.

ودعت «إعمار» المشاركين إلى تقديم فيديوهات أو رسوم متحركة أصلية، تعكس روح الابتكار والإبداع وثقافة دبي المتجددة.

ويُشترط أن تستعرض المشاركات محتوى بصرياً ديناميكياً مدته ثلاث دقائق، وأن تلبي متطلبات تقنية محددة لضمان توافقها مع نظام العرض المتقدّم لبرج خليفة.

وقال مؤسس «إعمار»، محمد العبار: «لدينا في (إعمار) قناعة راسخة بأن الموهبة لا تعرف حدوداً. وبرج خليفة ليس مجرد رمز للإنجاز البشري، بل هو أيضاً منصة للإبداع والابتكار، مفتوحة أمام كل من يمتلك موهبة يودّ مشاركتها».

وأضاف: «من خلال مبادرات كهذه، نؤكد مجدداً التزامنا برعاية الإبداع، وتوفير مساحة تتيح للأفكار بلوغ آفاق جديدة. نحن فخورون بأن نفتح أبوابنا لكل حالم وفنان ومبتكر، ليكون لهم دور في سرد قصة نجاحنا المشتركة».

وإضافة إلى جائزة الـ100 ألف درهم، سيحظى المصمم الفائز بفرصة عرض عمله على برج خليفة، ما يضمن له انتشاراً عالمياً لا يُضاهى، وهي فرصة للمواهب الناشئة والمحترفة لاستعراض إبداعاتهم على نطاق غير مسبوق، وإلهام الناس حول العالم.

ودعت «إعمار» كل المبدعين في دولة الإمارات للمشاركة في هذه اللحظة الاستثنائية، وتجسيد رؤاهم الفنية على أطول منصة عرض في العالم.

عنوان

للتقديم في المسابقة، يتعين إرسال المشاركات عبر البريد الإلكتروني:

opencall@emaar.ae، مع إضافة وصف موجز للفكرة، يوضح مصدر الإلهام، والقصة الكامنة وراء التصميم.

. 26 الجاري آخر موعد لتلقي المشاركات.