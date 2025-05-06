مختصون: العالمية لا تعني التنازل عن الهوية

أكد خبراء وأصحاب تجارب في صناعة الرسوم المتحركة أن نقل قصص الشرق الأوسط إلى الجمهور العالمي، يتطلب رؤية شمولية في دعم المحتوى الإبداعي، تبدأ من تطوير النصوص القابلة للتكييف، وتحويلها إلى أعمال بصرية مؤثرة، مشيرين إلى أهمية تقديم القصص المحلية في قوالب تصلح للرسوم المتحركة وتوسيع نطاق الترجمة لإيصال الأدب العربي إلى جماهير جديدة.

وأضافوا خلال جلسة حوارية بعنوان: «نقل قصص الشرق الأوسط إلى الجمهور العالمي»، ضمن فعاليات اليوم الختامي من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة في دورته الثالثة، أن بناء شخصيات تحمل هوية بصرية واضحة يسهم في خلق ارتباط طويل الأمد مع الجمهور، شريطة احترام التنوّع الثقافي وتجنب ما قد يثير الحساسيات الثقافية.

وشارك في الجلسة كل من مدير وكالة الشارقة الأدبية، تامر سعيد، والرئيسة التنفيذية لـDami for Kids، أليغرا دامي، والمنتج التنفيذي - Mobo Digital، إيلاريا مازونيس، وناقشوا سبل تحويل الروايات المحلية إلى أعمال بصرية عالمية تعكس الهوية الثقافية، وتصل بوضوح إلى جمهور أوسع.

وقال تامر سعيد إن وكالة الشارقة الأدبية تتبنى رؤية شمولية في دعم الكتاب تتجاوز الشكل التقليدي للكتاب الورقي، لتشمل الكتاب المسموع والأعمال السينمائية المستوحاة من النصوص الأدبية. وأكد أن الوكالة تسعى لتسهيل رحلة الكتاب عبر توفير الدعم والخبرة اللازمة، والربط بين الناشرين والمخرجين والمنتجين، ليتسنى لأعمالهم الوصول إلى الجمهور المحلي والدولي.

وأشار إلى أن الشارقة برؤيتها الثقافية تواصل حضورها القوي في معارض الكتب العالمية، تأكيداً على دورها المحوري في تعزيز الهوية العربية وإبراز الأدب العربي في مختلف المنصات، لافتاً إلى أن الوكالة تركز على المحتوى القابل للتكيف مع صناعة الرسوم المتحركة، وتعمل على تقديم القصص المحلية للمنتجين بهدف تحويلها إلى أعمال بصرية.

من جهتها، قالت أليغرا دامي إنها عملت على تحويل الرسوم إلى أفلام نابضة بالحياة عبر التعاون مع الناشرين وتطوير المحتوى. وأشارت إلى أهمية الدمج بين الطابع المحلي والأفق العالمي في صناعة الرسوم المتحركة، لافتة إلى أن العالمية لا تعني التنازل عن الهوية.

بينما أكدت إيلاريا مازونيس أهمية خلق توازن بين احترام الخصوصيات الثقافية من جهة، وتقديم محتوى عالمي من جهة أخرى، مع مراعاة القيم المتفق عليها وتجنب ما قد يثير الحساسيات الثقافية.

تامر سعيد:

. نعمل على تقديم القصص المحلية للمنتجين لتحويلها إلى أعمال بصرية تواكب التطورات.

أليغرا دامي:

. علينا الدمج بين الطابع المحلي والأفق العالمي في صناعة الرسوم المتحركة.

إيلاريا مازونيس:

. تجب مراعاة القيم المتفق عليها، وتجنب ما قد يثير الحساسيات الثقافية.