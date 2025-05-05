سائق يخسر تعب 29 عاما بسبب 7 دولارات

خسر سائق حافلة ياباني، بخبرة 29 عامًا في العمل، معاشه التقاعدي البالغ 84 ألف دولار أمريكي بعد ضبطه وهو يسرق 7 دولارات من أجرة حافلات الركاب.

ففي عام 2022، وأثناء فحص تسجيلات كاميرا لوحة القيادة، رصد أعضاء مكتب النقل البلدي في كيوتو أحد سائقي حافلات المدينة اليابانية وهو يسرق ورقة نقدية من فئة 1000 ين، بدلًا من وضعها في آلة فرز الأجرة، وفقًا للإجراءات المتبعة. وعند مواجهته بالحادث، أنكر الرجل مسؤوليته، لكنه طُرد في النهاية، وأُلغي صندوق تقاعده الذي يزيد عن 12 مليون ين. وبعد رفض طلبه الحصول على معاشه التقاعدي البالغ 12 مليون ين (84 ألف دولار أمريكي) بسبب أكثر من 7 دولارات، رفع سائق الحافلة الساخط دعوى قضائية ضد مدينة كيوتو، لكنه خسر المعركة القضائية في البداية. مع ذلك، ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم، وقضت بأن عقوبته كانت مُبالغًا فيها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعادت المحكمة العليا اليابانية العمل بالحكم الأصلي، مُجادلةً بأن سلوكه قد يُقوّض ثقة الجمهور في النظام.

ووفقًا لصحيفة «مينيتشي»، أشاد مكتب النقل في كيوتو بقرار المحكمة العليا. وقال شينيتشي هيراي، المسؤول في مكتب النقل العام في كيوتو، لوكالة فرانس برس: «يعمل كل سائق حافلة بمفرده ويتعامل مع المال العام. لقد أخذنا على محمل الجدّ مسألة الاختلاس المتعلق بهذا الجانب من عملنا». وأضاف: «إذا لم تُطبّق إجراءاتنا الصارمة، فقد تُصبح مؤسستنا مُهملة، وقد يُؤدي ذلك إلى تآكل ثقة الجمهور».