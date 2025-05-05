دراسة : خلايا مناعية جديدة يمكنها علاج حساسية الطعام

اكتشف باحثون نوعا جديدا من الخلايا المناعية التي يمكنها تنظيم استجابة الجسم لأنواع مختلفة من الطعام عندما يصل إلى الأمعاء.

وفي دراسة حديثة، توصل الباحثون إلى أن الخلايا المكتشفة تلعب دورا حاسما في منع ردود الفعل التحسسية تجاه البروتينات الغذائية، حسبما ذكر موقع "ساينس ديلي".

وتعمل هذه الخلايا كخلايا تنظيمية ومضادات للالتهابات تمنع حدوث استجابات مناعية مفرطة، وتعتمد في عملها على أنواع مختلفة من البروتينات.

وأظهرت التجارب أن عدم امتلاك فئران التجارب لهذه الخلايا جعلها أكثر عرضة لتطوير حساسية الطعام والربو، مما يشير إلى دورها الحيوي في تنظيم الاستجابة المناعية.

ومن خلال تحليل أنسجة الأمعاء البشرية وبيانات التسلسل الجيني، تمكن الباحثون الأميركيون من تحديد نظائر بشرية لهذه الخلايا، مما يفتح آفاقا جديدة لفهم آليات التحمل المناعي لدى البشر.

ويرى الباحثون أن تعزيز نشاط هذه الخلايا قد يكون استراتيجية واعدة لعلاج أو الوقاية من حساسية الطعام، مثل حساسية الفول السوداني، من خلال تعزيز إنتاج الخلايا التنظيمية.