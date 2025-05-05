"الباشن فروت".. كنز من الفيتامينات والمعادن لصحة القلب

تتطلب المحافظة على صحة القلب إلى اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية، خاصة تلك التي تدعم صحة القلب، كالمغنيسيوم الذي يعد من العناصر الحيوية التي غالبا ما يتم تجاهلها.

وتشير الدراسات إلى أن زيادة تناول المغنيسيوم يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 8%، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، كما يُسهم في تحسين جودة النوم والتخفيف من أعراض القلق والاكتئاب.

ولزيادة مستوى المغنيسيوم بشكل طبيعي، يمكن إضافة الباشن فروت إلى النظام الغذائي؛ إذ تحتوي هذه الفاكهة على 68 غراما من المغنيسيوم لكل كوب؛ ما يجعلها خيارا ممتازا لدعم صحة القلب.

وفي دراسة نشرت بمجلة "Frontiers in Pharmacology"، أكدت أن الباشن فروت يحتوي على أكثر من 110 مركبات نباتية ذات فوائد صحية متعددة، بما في ذلك خصائص مضادة للأكسدة، ومضادة لارتفاع ضغط الدم، ومضادة للأورام، كما تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين مستويات السكر في الدم.

بالإضافة إلى المغنيسيوم، تحتوي هذه الفاكهة على الألياف التي تدعم الهضم وتحسن مستويات السكر في الدم، كما تحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين ج وبيتا كاروتين التي تسهم في مكافحة الالتهابات والأمراض المزمنة.

ويمكن تناولها نيئة أو إضافتها إلى الزبادي والعصائر للاستفادة من فوائدها الصحية. وتعتبر أيضا من بين الفواكه الغنية بالبروتين.

وإلى جانب الباشن فروت، هناك العديد من الأطعمة الأخرى التي تعد مصادر جيدة للمغنيسيوم مثل الخضراوات الورقية، والمكسرات، والحبوب الكاملة، والبقوليات.

ويسهم إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي في تعزيز صحة القلب وزيادة مستويات الطاقة.