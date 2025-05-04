مزيج مبتكر من الترفيه والتعلم في جناح «بيت الحكمة»

بين تصميمات على شكل أقواسٍ مستوحاة من الطابع العربي التقليدي، يستقبل جناح «بيت الحكمة» زوّاره الصغار في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، مقدّماً لهم تجربة تفاعلية تنطلق من كتاب «كليلة ودمنة»، أحد أبرز الأعمال الكلاسيكية في الأدب العربي. هذا العمل الخالد الذي نقله عبدالله بن المقفع عن التراث الهندي، وصاغه بأسلوب أدبي راقٍ، يجمع بين الحكمة ومتعة السرد القصصي، ويجعل من شخصيات الحيوان وسيلة تعليمية تحمل عِبَراً أخلاقية، وتغرس القيم الفاضلة في نفوس النشء بطريقة مشوقة ومحببة للقراء.

وفي أجواء تمزج بين الترفيه والتعلم، يوفّر الجناح للأطفال فرصة للتفاعل مع شخصيات الحكايات من خلال مجسمات للحيوانات وعروض مرئية وأجهزة ذكية، إضافة إلى ركن للتمثيل ومسرح الظل، إذ يمكن للصغار أداء أدوار مستوحاة من القصص وتجربة عناصر المسرح التفاعلي.

كما يستضيف الجناح جلسات قرائية حيّة تجذب اهتمام الأطفال وتشجعهم على المشاركة، في إطار بيئة مشجعة على التعلّم والتأمل في المعاني والقيم التي تنطوي عليها هذه الحكايات التراثية.

وتتضمن المشاركة اختباراً تفاعلياً ذكياً يساعد الأطفال على اكتشاف الحيوان الذي يرونه الأقرب إلى شخصيتهم، من بين شخصيات الحكايات، إضافة إلى عرض رقمي لمخطوطات نادرة محفوظة في المكتبة الوطنية الفرنسية، ما يقدّم تجربة شاملة تمزج بين التراث والخيال والتقنية الحديثة.

ومن خلال تصميمه المفتوح وألوانه الدافئة، يُشكّل جناح بيت الحكمة إحدى أبرز محطات المهرجان، من خلال نموذج ملهم في تعزيز علاقة الأطفال بالقراءة عبر مزيج مبتكر يجمع بين القصة واللعب والتفاعل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

. الجناح يستقبل زوّاره بين تصميمات على شكل أقواسٍ مستوحاة من الطابع العربي التقليدي.