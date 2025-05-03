شاب يتحدى معايير الجمال بتدريب نصف جسده الأيسر فقط.. كيف بدا شكله بعد 160 يوماً

حظي شاب باهتمام كبير، وأثار جدلاً لافتاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتحديه معايير اللياقة والجمال الذكورية من خلال تدريب عضلات جانب واحد فقط من جسمه، ما أدى إلى نشوء مظهر غير متماثل للغاية.

وجاءت فكرة الشاب من منطلق تحدي اعتبار تناسق العضلات أمراً بالغ الأهمية للحصول على مظهر جذاب، فقرر تحدي هذه المعايير من خلال تدريب عضلات جانب واحد فقط من جسمه للحصول على مظهر غير متماثل للغاية.

وكان الشاب الذي اقتحم منصات التواصل العام الماضي عندما بدأ بتوثيق رحلته في تحدي مظهره من خلال تدريب عضلة شبه المنحرفة على الجانب الأيسر من جسمه فقط، وبدأ يكتسب المزيد من الاهتمام مع تزايد فارق الحجم بين عضلاته.

واليوم، وبعد أشهر من تدريب عضلاته اليسرى فقط، أصبح مظهره لافتاً للنظر، فأطلق عليه متابعوه على مواقع التواصل الاجتماعي لقب «رجل الفخ»، ويُقال إن نجم «تيك توك» البالغ من العمر 19 عاماً بدأ هاشتاج #تقليل_المظهر رداً على مفهوم «تعظيم المظهر»، وهو مفهوم يشير إلى عملية تعظيم المظهر الجسدي، الذي بدا له أنه كل ما يهتم به معظم الشباب هذه الأيام، لذلك قرر أن يميز نفسه بتجربة شيء مختلف.

وتدرب «رجل الفخ» على عضلاته اليسرى فقط لمدة 160 يوماً، وكانت النتائج مبهرة. وعلى الرغم من أن الدراسات أظهرت أنه عند تدريب عضلة واحدة فقط، ينتقل التأثير إلى العضلة الأخرى عبر الجهاز العصبي، وهي ظاهرة تُعرف باسم «التدريب المتقاطع»، إلا أنه في هذه الحالة، تكون إحدى العضلتين أكثر تطوراً من البقية، ما يؤدي إلى مظهر غير متماثل.

وقال موقع «أوديتي» إن مظهر الشاب غير المعتاد أثار جدلاً واسعاً على الإنترنت، إذ حذر كثيرون من أن نظام التدريب الغريب هذا قد يؤدي إلى إصابات ومشاكل صحية طويلة الأمد. لكنه لم يدع هذه التحذيرات تؤثر عليه، وبدأ بالفعل مشروعه التالي، وهو تدريب ساقه اليمنى فقط لفترة من الوقت.