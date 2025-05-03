موظفة بنك تسرق من حسابات العملاء.. وتدّعي: كنت أقترض منهم فقط

احتجزت الشرطة الأميركية موظفة بنك بعدما اختلست ما يقرب من ربع مليون دولار من حسابات العملاء، قبل أن تكتشف.

وقال موقع K8 News إن التهم الموجهة للموظفة هيذر بانكي تتمثل في سرقة الممتلكات، والتزوير، والاحتيال المالي على الهوية والاحتيال الحاسوبي.

ووفقاً لوثائق المحكمة، اكتُشف في 20 مارس الماضي أن بانكي، الموظفة في أحد البنوك «متورطة في نشاط احتيالي غير مصرح به» يتعلق بحسابات عملاء متعددة.

وذكرت الإفادة: «ظهرت علامة الخطر الأولية عندما بدأت معاملة على حساب عميل متوفى». وزعم المحققون أن المعاملة أُجريت باستخدام بيانات اعتماد تسجيل دخول موظف آخر دون موافقته.

وذكرت وثائق المحكمة: «كشف تحقيق لاحق أن [بانكي] دخلت إلى حسابات العملاء وأجرت تحويلات مالية غير مصرح بها إلى حساب مشترك كانت تتشاركه مع جدتها. وأظهر تحليل إضافي أنه تم سحب أموال من ثمانية حسابات عملاء على الأقل». تجاوز إجمالي المبلغ المسروق، وفقًا للمحققين، 241,900 دولار.

وورد في الإفادة: «كان تحويل هذه الأموال جزءاً من نمط سلوكي قامت فيه [بانكي] بتحويل أموال من حساب عميل إلى آخر لإخفاء عمليات سحب غير مصرح بها سابقاً».

وفي بيان قُدّم للمحكمة، كتبت بانكي: «اقترضت أموالاً من عميلين كنت أعلم أنهما لن يحتاجا المال في ذلك الوقت».

وبعد مراجعة القضية، وجد القاضي سبباً وجيهاً في 21 أبريل لتوجيه الاتهام إلى بانكي، وأصدر مذكرة توقيف بحقها. وألقت شرطة بوكاهونتاس القبض على بانكي واحتجزتها في مركز احتجاز مقاطعة راندولف بانتظار محاكمتها.