رحلة طالب إماراتي مبتعث يوثّقها راشد محمد المهيري

وقّع الكاتب الشاب راشد محمد المهيري كتابه «رحلة الغربة: دروب العلم والتحدي» الذي يقدّم فيه تجربته كطالب إماراتي مبتعث للدراسة في أميركا، وما اختبره من حلاوة النجاح ومرارة الفشل، وألم الغربة، وجمالية السفر، وروعة الهوية العربية، وعظمة التعرّف إلى الغير، مضيفاً: «هي رحلة لم تكن مجرد فترة دراسية في الخارج، بل رحلة لاكتشاف الذات واكتساب المهارات الحياتية في ثمانية مواقف واجهتها في رحلتي المليئة بالمغامرات»، لافتاً إلى أنه يقدّم أيضاً في الكتاب الدروس المستفادة التي ساعدته في رحلته التي دامت أكثر من أربع سنوات، ورسالة خاصة للطلاب والطالبات سماها «رسالة مبتعث» في أواخر صفحات الكتاب أورد فيها العوامل التي ساعدته على الوصول إلى التميز الدراسي والحصول على تجربة مليئة بالمعرفة والمتعة.

راشد المهيري:

. لم تكن مجرد فترة دراسية في الخارج، بل رحلة لاستكشاف الذات.