«فنون جامعة نيويورك» يستضيف سيرك «باوباب»

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي استضافة العرض الأول للعمل الفني (ييه! ماء) لفرقة سيرك باوباب الغينية، وهو مزيج حيوي من عروض السيرك الحديثة في غرب إفريقيا، وموسيقى «الهيب هوب»، وقصص البيئة المحلية المؤثرة. وستقدّم الفرقة العرض العائلي يومي الجمعة والسبت المقبلين على المسرح الأحمر في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي. ويوفر العرض الذي يجمع بين تقاليد غينيا النابضة بالحياة وواقعها العصري، تجربة بصرية مميزة وفعالية صيفية ترفيهية مثالية للعائلات والطلاب ومحبي الفن في جميع أنحاء أبوظبي.