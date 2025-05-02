إصابة 3 أشخاص جراء تحطم مروحية في أستراليا

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة بعد تحطم مروحية في المياه قبالة ساحل ولاية فيكتوريا في جنوب شرقي أستراليا، بحسب ما أعلنته الشرطة اليوم.

وذكرت شرطة فيكتوريا إن المروحية سقطت، صباح اليوم، في بوينت لونسديل، وهي بلدة ساحلية في شبه جزيرة بيلارين، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غرب ملبورن.

وقالت الشرطة في بيان لها، إنه لم يتم تحديد الظروف الدقيقة المحيطة بالحادث في هذه المرحلة، لافتا إلى أن مكتب سلامة النقل الأسترالي سيحقق في الحادث بمساعدة الشرطة.