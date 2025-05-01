3 رواد فضاء صينيين يعودون إلى الأرض

هبط ثلاثة من رواد الفضاء الصينيين على كوكب الأرض، أمس، بعد أن أمضوا ستة أشهر على متن محطة الفضاء الصينية.

وانفصلت وحدة هبوط الطاقم عن كبسولة العودة للمركبة الفضائية الصينية المأهولة «شنتشو-19»، وهبطت ببطء من خلال مظلة باللونين الأحمر والأبيض، في موقع دونجفنغ بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين، على حافة صحراء جوبي، وكانت عودتهم قد تأجلت يوماً واحداً بسبب الرياح القوية وانخفاض مستوى الرؤية، إذ إن المنطقة تكون عرضة للعواصف الرملية في مثل هذا التوقيت من العام. وكان رواد الفضاء تساي شيوي تشه، وسونغ لينج دونغ، ووانغ هاو تسه، انطلقوا إلى محطة تيانجونغ الفضائية، في أكتوبر الماضي، وسلموا السيطرة على المحطة، أول من أمس، إلى الطاقم الجديد الذي وصل أخيراً ليحل محلهم.