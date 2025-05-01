من القرية العالمية إلى العائلات.. هدية ختام الموسم

لم يتبق الكثير في الموسم الـ29 لـ«وجهة السعادة» الأشهر في المنطقة، لكن المفاجآت لا تتوقف، إذ أطلقت القرية العالمية، أمس، عرض «دخول الأطفال مجاناً» كهدية خاصة لضيوفها قبل إسدال الستار على النسخة الحالية.

وأعلنت الوجهة أن الأطفال بعمر 12 سنة أو أقل سيحصلون على تذكرة دخول مجانية، ما يجعلها فرصة للعائلات للاستمتاع بزيارة مليئة بالمرح.

وتُعد القرية العالمية وجهة مثالية لقضاء يوم عائلي مليء بالأنشطة، إذ يمكن للأطفال الاستمتاع بالعروض المباشرة، والمغامرات الترفيهية، وتذوق أشهى المأكولات من أكثر من 250 وجهة طعام، إلى جانب استكشاف الألعاب والهدايا في أكثر من 3500 متجر، موزعة على 30 جناحاً تمثل 90 ثقافة من حول العالم.

ويتوافر عرض «دخول الأطفال مجاناً» عبر الموقع الرسمي، والتطبيق، وعند بوابات الدخول، ما يسهم في إضفاء البهجة على قلوب الصغار.