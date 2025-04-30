«العصر الذهبي للحضارة العربية» يطل بلغتين

لتعزيز حضور الثقافة العربية عالمياً، تعاونت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مع الأديب الفرنسي جيلبير لإصدار كتاب «العصر الذهبي للحضارة العربية» باللغتين الفرنسية والعربية.

وفي البداية، دعمت الدائرة النسخة الفرنسية من الكتاب، ثم توسّع المشروع لاحقاً ليشمل إعداد ترجمة باللغة العربية للكتاب بالكامل، وتولّى فريق من الباحثين والمتخصصين في التراث العربي مهمة إنجاز الترجمة، تأكيداً على الالتزام بتعزيز الحوار الثقافي، وتشجيع التبادل الفكري، والحفاظ على التراث الثقافي الغني للمنطقة.

ويسلط الكتاب الضوء على إنجازات علماء ومفكرين من العالم العربي في عصره الذهبي.