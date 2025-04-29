الكويت: عطلة "عرفات والأضحى" خمسة أيام من 5 إلى 9 يونيو

أعلن مجلس الوزراء الكويتي تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بداية من الخميس الموافق 5 يونيو 2025 وحتي يوم الأحد الموافق 8 من الشهر ذاته بمناسبة عطلة الوقوف بعرفات و عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هجرية.

وأوضح المجلس أن ذلك باعتبارها أيام عطلة رسمية، وحدد يوم الاثنين 9 يونيو 2025 عطلة باعتباره يوم راحة، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الثلاثاء.

وكشف المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح أن الدوام الرسمي سيستأنف يوم 10 يونيو المقبل، لافتا إلى أن الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة ستحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.