برج إيفل يرد على «مخاوف الصدأ»: المعلم آمن والمعدن في حالة مثالية

تم التأكيد مجدداً على أن برج إيفل آمن، رغم المخاوف المتكررة من أن الصدأ قد بدأ يؤثر سلباً على أشهر معالم باريس.

وقال جان- فرانسوا مارتانس، رئيس الشركة المسؤولة عن الجذب السياحي اليوم (الثلاثاء) قبل إتمام عملية التجديد الشاملة: «إنه في حالة لا تصدق».

وأضاف مارتانس أن «البرج يظهر صلابة كبيرة». وشهد العمل الحالي في البرج إزالة 19 طبقة من الطلاء.

وأشار إلى أن «المعدن في حالة مثالية». وأضاف أن المهندس جوستاف إيفل مصمم البرج قد اختار مواد جيدة لصناعة البرج، الذي شيّد بمناسبة المعرض العالمي عام 1889.

وتمت الإشارة إلى مخاوف من صدأ ظاهر قبل أكثر من عام.

ودخل الموظفون إضراباً لأيام قليلة للمطالبة بتمويل إضافي لصيانة البرج.

وتم قطع شوط واسع في العمل على الطبقة الـ20 من الطلاء ومن المقرر أن ينتهي العام المقبل بتكلفة نحو 80 مليون يورو (91 مليون دولار).