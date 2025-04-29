إحالة "ثمانيني" للجنايات بتهمة هتك عرض طفل بمدرسة في دمنهور

أحالت النيابة العامة بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة المصرية، أحد معلمين المدارس الخاصة إلى محكمة ، لاتهامه بهتك عرض طفل (5 سنوات) داخل أسوار المدرسة.

وتباشر محكمة جنايات دمنهور أولى جلسات المحاكمة غدا الأربعاء، بعد أن أثارت الواقعة حالة واسعة من الغضب بين أهالي المحافظة، خاصة عقب الكشف عن تعرض الطفل للاعتداء المتكرر داخل دورات المياه وكراج المدرسة، بمساعدة إحدى العاملات، بحسب ما ورد في التحقيقات.

وسادت محافظة البحيرة حالة من الغضب الشديد بين الأهالى ، بعد انتشار واقعة اتهام احد المسؤولين بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والذى قارب على الثمانين من عمرة بهتك عرض طفل صغير مرارا داخل دورة المياه وجراج المدرسة بمساعدة إحدى العاملات .

وقام ولى أمر التلميذ بإبلاغ النيابة العامة، والتى احالت القضية إلى محكمة الجنايات .

وقال عصام مهنا، محامي أسرة الطفل ، إن والدة المجني عليه تقدمت ببلاغ رسمي للنيابة العامة، التي كلفت الطب الشرعي بالكشف عن تفاصيل الواقعة.

وأكد التقرير الطبي وقوع متكرر، وهو ما دعم موقف أسرة الطفل.