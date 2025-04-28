حدث بالفعل وليس مشهداً من فيلم.. امرأة تلد طفلها في السيارة

يبدو الأمر وكأنه مشهد من فيلم... أنجبت امرأة طفلها في مقعد الراكب داخل سيارة في مدينة آخن الألمانية صباح أمس (الأحد).

وذكرت شرطة آخن اليوم (الاثنين) أن اثنين من أفراد الشرطة كانا في طريقهما إلى مهمة أخرى في وسط مدينة آخن في ساعة مبكرة من صباح أمس، عندما طلب رجل مساعدتهما من سيارته.

وعندما وصل الشرطيان إلى السيارة، شرح لهما الأب المستقبلي الوضع بينما كانت المرأة في حالة مخاض في مقعد الركاب.

وسرعان ما أصبح واضحاً أن الولادة كانت في مرحلة متقدمة بالفعل. ورافق الشرطيان على الفور الزوجين إلى أقرب مستشفى بأسرع ما يمكن.

لكن الوالدين المستقبليين والشرطيين لم يتمكنوا من الوصول في الوقت المناسب، إذ وضعت الأم طفلها في السيارة في مرآب سيارات المستشفى. ووصفت حالة الأم والطفل بأنها جيدة رغم الظروف.