اختبار يوضح مدى أمان كلمة المرور التي تستخدمها

ينصح خبراء المعلومات باستخدام كلمات المرور القوية وتغييرها من فترة لأخرى من أجل ضمان الأمان وعدم الاختراق.



وبالنسبة لأي شخص لا يزال يعيد استخدام كلمات المرور، فإن المخاطر حقيقية ومتزايدة.

ومع خيارات عدة لكلمات المرور، يبقى السؤال الأهم: ما مدى أمان كلمة مروري؟

لماذا تُعدّ قوة كلمة المرور مهمة؟

فكّر في كلمات المرور الضعيفة كفرصة للمخترقين. وتُظهر التقارير الحديثة أن العديد من كلمات المرور الشائعة يُمكن اختراقها في ثوانٍ معدودة. كلمات المرور البسيطة أو المُعاد استخدامها عُرضة بشكلٍ خاص للهجمات الآلية، وبمجرد اختراق حسابٍ واحد، غالباً ما تُخترق حساباتٌ أخرى بسرعة.

إذا تعرضت شركة سجّلتَ فيها لاختراقٍ للبيانات وسُربت معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك، يُمكن للمهاجمين تجربة كلمة المرور نفسها على منصاتٍ أخرى، مما قد يُؤدّي إلى اختراق أكثر من حسابٍ واحد.

تُمثّل كلمات المرور القوية خط دفاعك الأول، مما يُصعّب على المهاجمين تخمينها أو اختراقها. عندما يكون لكلّ حسابٍ كلمة مرورٍ قوية خاصة به، حتى لو سُرّب أحدها، تبقى البقية آمنة.

وكلمة المرور الضعيفة تُشبه استخدام المفتاح نفسه لمنزلك وسيارتك ومكتبك، وتركه تحت ممسحة الباب. أما كلمة مرور قوية، فإنها بمثابة مفتاحٍ فريدٍ وعالي الأمان لكلّ بابٍ في حياتك الرقمية.

وحسب شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فعليك تجنُّب كلمات مرور شائعة الاستخدام، لأنه من السهل للغاية تخمين كلمات المرور هذه ويجب تجنبها بأي ثمن:

1. 123456

2. 123456789

3. 12345678

4. كلمة password

5. حروف بجانب بعضها البعض على لوحة المفاتيح مثل Qwerty123

اختبار قوة كلمة المرور:

ومن أجل اختبار كلمة المرور، أمسك قلماً (أو سجِّل نقاطك في ذهنك) وقيّم نفسك بناءً على هذا الاختبار المكون من 7 نقاط، وكل «نعم» تُكسِبك نقطة.

لنرَ إذن مدى صمود كلمة مرورك في ظل التهديدات الحالية.

1. هل كلمة مرورك لا تقل عن 12 حرفاً؟

الطول هو خط دفاعك الأول. كلمات المرور القصيرة - مثلاً ستة أو ثمانية أحرف - يمكن اختراقها في دقائق باستخدام أدوات القرصنة الحديثة.

أما إذا كانت 12 حرفاً أو أكثر، فأنت تُصعّب بشكل كبير نجاح الهجمات.

2. هل تحتوي على مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة؟

يعزز خلط الأحرف الكبيرة والصغيرة من قوة كلمة مرورك، من خلال زيادة تعقيدها. على سبيل المثال، بدلاً من استخدام شيء مثل «t8g5k9w2»، استخدم «T8g5K9w2» - نفس الأحرف، ولكن بتنوُّع أكبر.

3. هل تحتوي على أرقام؟

إضافة الأرقام تُصعّب اختراق كلمة مرورك. بدلاً من الاكتفاء بالأحرف فقط - مثل «Trkplmsh» - جرّب شيئاً مثل: «Tr8k5Plm2sh».

فالأرقام الموضوعة عشوائياً تزيد من تعقيد كلمة مرورك وتجعلها أكثر أماناً.

4. هل تحتوي على أحرف خاصة؟

رموز مثل!، @، #، و$ تُضيف طبقة أمان إضافية.

على سبيل المثال، كلمة مرور مثل «T8g5K9w2» تصبح أقوى عندما تتحول إلى «T8g5#K9w2!».

تزيد الأحرف الخاصة من التعقيد وتساعد في الحماية من الهجمات.

5. هل هي فريدة (لا يُعاد استخدامها عبر الحسابات)؟

إعادة استخدام كلمات المرور تُشبه تسليم المخترقين مفتاحاً رئيسياً. إذا تم اختراق حساب واحد، وأعدتَ استخدام كلمة المرور هذه في حساب آخر، فأنت في مأزق.

فمن الأفضل استخدام كلمة مرور واحدة لغرض واحد.

6. هل تتجنب المعلومات الشخصية مثل تاريخ ميلادك؟

قد يبدو اسمك أو تاريخ ميلادك أو «Fluffy1990» (اسم كلبك وسنة ميلاده) ذكياً، لكنه يُعَدّ كنزاً ثميناً للمهاجمين الذين يستطيعون اختراق حسابك على مواقع التواصل الاجتماعي أو قواعد البيانات المخترقة.

اجعل كلمات المرور غير شخصية وغير متوقَّعة.

7. هل غيّرت كلمة المرور خلال التسعين يوماً الماضية؟

حتى كلمات المرور الجيدة قد تصبح قديمة.

من الحكمة تحديثها كل 90 يوماً، أو قبل ذلك إذا كان الموقع الذي تستخدمه يعاني من مشكلة أمنية.

وحسب «فوكس نيوز»، فإن هذا الاختبار السريع لقوة كلمة المرور ليس مجرد اختبار، بل هو تذكير جيد، حتى نقطة ضعف واحدة قد تكون كافية لاختراق حسابك.

ففي عالم مليء بتسريبات البيانات، تُعد كلمة المرور القوية والفريدة من أسهل الطرق لحماية بياناتك.

ماذا أفعل إذا كانت قوة كلمة مروري منخفضة الأمان؟

إذا لم تصل نتيجتك إلى 7 من 7 عن الأسئلة السابقة، فلا تقلق. الخبر السار هو أنك قد اتخذت الخطوة الأولى بتحديد نقاط الضعف. الآن، لديك خياران:

1. أنشئ كلمة مرور أفضل بنفسك

للحفاظ على أمان كلمات مرورك، استخدم كلمات مرور لا تقل عن 12 حرفاً، وتتضمن مزيجاً من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز الخاصة.

تجنَّب استخدام المعلومات الشخصية أو الأنماط الشائعة. استخدم دائماً كلمة مرور مختلفة لكل حساب، وفعّل المصادقة الثنائية كلما أمكن.

مع أنه يمكنك إنشاء كلمة مرور قوية بنفسك، فلنكن واقعيين، ليس الأمر سهلاً دائماً.

إن اختيار كلمة مرور لا تقل عن 12 حرفاً، وتتضمن أحرفاً كبيرة وصغيرة وأرقاماً ورموزاً خاصة، ولا تستند إلى أي معلومات شخصية، أمرٌ صعب.

وحتى لو تمكنتَ من إنشاء كلمة مرور مثالية، فلا يزال عليك تذكرها، خاصة إذا كنتَ تستخدم كلمة مرور قوية مختلفة لكل حساب (وهو أمرٌ ضروري للغاية).

2. دع مُولّد كلمات المرور يقُم بالمهمة الصعبة.

هذه الطريقة الأسهل والأسرع والأذكى، حيث يُنشئ مُولّد كلمات المرور كلمات مرور طويلة ومعقدة وعشوائية تماماً، دون الحاجة إلى التخمين أو التلاعب الذهني.

وصُممت هذه الأدوات لإنتاج كلمات مرور تُلبي جميع المتطلبات، مما يجعل اختراقها أصعب بكثير.

إذا كنتَ ترغب في خيار سهل وآمن، فإن العديد من برامج إدارة كلمات المرور تتضمن مُولّدات كلمات مرور مدمجة تتبع أفضل الممارسات لتحقيق أقصى قوة.

في كلتا الحالتين، الخلاصة هي: لا ترضَ بكلمات مرور ضعيفة أو مُعاد تدويرها.

سواءً اخترتَ إنشاء كلمة مرور بنفسك أو استخدمتَ أداة، فإن تحسين قوة كلمة مرورك من أبسط الطرق لحماية نفسك على الإنترنت.